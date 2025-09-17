 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 795,62
-0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GSK va réaliser un investissement de 30 Mds$ aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 13:11

GSK a annoncé son intention d'investir 30 milliards de dollars aux États-Unis dans la recherche et le développement et l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement au cours des cinq prochaines années.

Cela comprend un nouvel investissement de 1,2 milliard de dollars dans des installations de fabrication de pointe, l'IA et les technologies numériques avancées. Cela permettre de fournir de nouvelles usines et des laboratoires biopharmaceutiques de nouvelle génération aux États-Unis.

L'investissement de 1,2 milliard de dollars comprend la construction d'une nouvelle usine de produits biologiques à Upper Merion, en Pennsylvanie, afin de fournir de nouveaux médicaments susceptibles d'être de premier ordre pour les maladies respiratoires (BPCO, asthme) et le cancer (tumeurs hématologiques, gynécologiques, pulmonaires et autres tumeurs solides) et une nouvelles capacités d'IA et de technologie numérique avancée dans les 5 sites de fabrication existants de GSK dans 4 États (Pennsylvanie, Caroline du Nord, Maryland et Montana).

Emma Walmsley, PDG de GSK, a déclaré : ' Ici, au Royaume-Uni, nous continuons d'investir dans une base manufacturière importante et plus de 1,5 milliard de livres sterling en R-D chaque année. Aujourd'hui, nous nous engageons à investir au moins 30 milliards de dollars aux États-Unis au cours des 5 prochaines années, renforçant ainsi la R&D et la chaîne d'approvisionnement déjà solides que nous avons dans le pays'.

Valeurs associées

GSK
1 476,250 GBX LSE +0,91%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.09.2025 13:24 

    (Actualisé avec Nvidia, General Mills, New Fortress Energy, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI ... Lire la suite

  • European Commission presents EU-Mercosur and EU-Mexico trade agreements for approval, in Brussels
    La Commission européenne propose des sanctions commerciales contre Israël
    information fournie par Reuters 17.09.2025 13:09 

    La Commission européenne a proposé mercredi de suspendre certains accords commerciaux portant sur les échanges de biens entre Israël et l'Union européenne (UE) en raison de la guerre à Gaza, même si cette mesure n'a pour l'heure aucune chance d'être adoptée par ... Lire la suite

  • Un panneau Wall Street photographié à l'extérieur de la Bourse de New York
    Wall Street vue sans direction, l'Europe prudente avant la Fed
    information fournie par Reuters 17.09.2025 13:05 

    par Diana Mandia Wall Street est vue sans direction et les Bourses européennes évoluent sur une note prudente à mi-séance, l'attentisme étant de mise avant la décision de la Réserve fédérale (Fed) sur les taux prévue dans la soirée. Les futures sur indices new-yorkais ... Lire la suite

  • Des Palestiniens déplacés partent avec leurs biens vers le sud sur une route dans la zone du camp de réfugiés de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, après de nouveaux ordres d'évacuation israéliens pour la ville de Gaza le 16 septembre 2025 ( AFP / Eyad BABA )
    Offensive sur Gaza-ville: Israël ouvre un nouvel axe pour accélérer la fuite des habitants
    information fournie par AFP 17.09.2025 13:05 

    L'armée israélienne a annoncé mercredi l'ouverture, temporaire, d'un nouvel axe pour accélérer la fuite des habitants de Gaza-ville vers le sud, au lendemain du lancement d'une offensive majeure destinée à anéantir le Hamas dans cette zone. "Pour faciliter le déplacement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank