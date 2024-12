GSK: statut de 'médicament innovant' dans le cancer du côlon information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 10:31









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé lundi que son anticorps Jemperli avait obtenu la désignation de médicament innovant ('breakthrough therapy') de la part de FDA américaine pour le traitement du cancer du côlon dit 'MSI-H dMMR'.



Le laboratoire britannique indique que cette désignation est motivée par les résultats 'sans précédent' d'une étude de phase III ayant démontré que 100% des 42 patients ayant participé à l'essai avaient obtenu un taux de réponse.



Aux Etats-Unis, la désignation de médicament innovant a pour but d'accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés au traitement de maladies graves ou dangereuses.



Les cancers colorectaux dits 'dMMR/MSI' sont des tumeurs caractérisées par une instabilité génétique dans les cellules tumorales, en rapport avec un défaut de réparation des mésappariements de l'ADN.



GSK a annoncé par ailleurs que l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait accordé le statut de médicament prioritaire (PRIME) à son anticorps conjugué GSK5764227 dans le traitement du cancer du poumon à petites cellules de stade étendu.





Valeurs associées GSK 1 320,50 GBX LSE -0,68%