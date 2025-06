GSK: sollicite une indication élargie du vaccin VRS au Japon information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 10:05









(CercleFinance.com) - GSK fait savoir que le ministère japonais de la Santé a accepté d'examiner sa demande visant à élargir l'usage de son vaccin Arexvy contre le virus respiratoire syncytial (VRS) aux adultes de 18 à 49 ans présentant un risque accru de forme sévère.



Le vaccin Arexvy était déjà autorisé au Japon pour les adultes de 60 ans et plus, ainsi que pour les plus de 50 ans à risque.



Cette extension repose sur les résultats positifs d'une étude de phase IIIb montrant une réponse immunitaire non inférieure chez les adultes de 18-49 ans à risque, comparée à celle des plus de 60 ans.



Le profil de sécurité s'est révélé cohérent avec les données précédentes. GSK est la première entreprise à solliciter une telle indication au Japon, avec des démarches similaires en cours aux États-Unis et en Europe.







