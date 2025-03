GSK: nouvelle recherche dans le domaine de la démence information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 11:47









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé une nouvelle collaboration de recherche avec le UK Dementia Research Institute (UK DRI) et Health Data Research UK (HDR UK) pour faire progresser la compréhension de la neurodégénérescence grâce à une étude sur la démence.



'Plus de 55 millions de personnes dans le monde sont atteintes de démence' indique le groupe.



Ce projet a pour objectif d'explorer une association potentielle entre le vaccin contre le zona de GSK, le vaccin recombinant contre le zona (VRZ), et un risque réduit de démence.



Tony Wood, directeur scientifique de GSK, a déclaré : ' Nous espérons que cette collaboration de recherche de classe mondiale répondra non seulement à des questions clés pour aider à réduire le risque de démence, mais ouvrira également la voie à de futures recherches fondées sur des données pour démêler les causes sous-jacentes de maladies complexes afin que nous puissions les devancer'.



Le secrétaire aux sciences, Peter Kyle, a déclaré : ' Il s'agit d'un merveilleux exemple de la collaboration du secteur privé avec le secteur public et le secteur tertiaire, en tirant parti de la puissance des données de santé, pour favoriser une meilleure compréhension de la manière dont nous pourrions réduire le risque de démence'.





