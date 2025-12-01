 Aller au contenu principal
GSK met en avant de nouvelles données dans la prise en charge des cancers du sang
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 17:21

A l'occasion du congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH, qui se tiendra des 6 au 9 décembre en Floride), GSK mettra en avant les progrès de son portefeuille en hématologie.

Le laboratoire rapporte que ses programmes DREAMM-7 et DREAMM-8 montrent des bénéfices durables du belantamab mafodotin dans le myélome multiple en rechute ou réfractaire, tandis que DREAMM-9 évalue un schéma posologique optimisé chez les patients nouvellement diagnostiqués.
Des analyses combinées confirment l'amélioration de la survie sans progression et l'obtention de taux négatifs de maladie résiduelle minimale dans des sous-groupes à haut risque fonctionnel. Le laboratoire présente aussi des données visant à limiter les effets oculaires par ajustement des doses.
Parallèlement, GSK met à jour les résultats autour du momelotinib, soulignant ses effets sur la rate et l'anémie dans la myélofibrose, deux paramètres associés à la survie. Des analyses issues des études MOMENTUM et SIMPLIFY-1 confirment sa capacité à améliorer l'hémoglobine et à atteindre une double réponse incluant l'indépendance transfusionnelle.
Les premières données d'ODYSSEY, combinant momelotinib et luspatercept, suggèrent des réponses plus profondes et durables, appuyant le rôle potentiel du momelotinib comme traitement de base dans de futures combinaisons.

