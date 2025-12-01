GSK met en avant de nouvelles données dans la prise en charge des cancers du sang
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 17:21
Le laboratoire rapporte que ses programmes DREAMM-7 et DREAMM-8 montrent des bénéfices durables du belantamab mafodotin dans le myélome multiple en rechute ou réfractaire, tandis que DREAMM-9 évalue un schéma posologique optimisé chez les patients nouvellement diagnostiqués.
Des analyses combinées confirment l'amélioration de la survie sans progression et l'obtention de taux négatifs de maladie résiduelle minimale dans des sous-groupes à haut risque fonctionnel. Le laboratoire présente aussi des données visant à limiter les effets oculaires par ajustement des doses.
Parallèlement, GSK met à jour les résultats autour du momelotinib, soulignant ses effets sur la rate et l'anémie dans la myélofibrose, deux paramètres associés à la survie. Des analyses issues des études MOMENTUM et SIMPLIFY-1 confirment sa capacité à améliorer l'hémoglobine et à atteindre une double réponse incluant l'indépendance transfusionnelle.
Les premières données d'ODYSSEY, combinant momelotinib et luspatercept, suggèrent des réponses plus profondes et durables, appuyant le rôle potentiel du momelotinib comme traitement de base dans de futures combinaisons.
Valeurs associées
|1 797,750 GBX
|LSE
|+0,38%
A lire aussi
-
Léon XIV a appelé lundi les chefs des différentes communautés religieuses libanaises, réunis à l'occasion de sa visite, à combattre l'intolérance et la violence dans le pays multiconfessionnel qui l'a accueilli avec ferveur. Au deuxième jour de son déplacement, ... Lire la suite
-
L’A320, avion vedette d’ Airbus , traverse des turbulences: après un rappel massif pour remplacer un logiciel vulnérable, le constructeur européen a reconnu lundi des "problèmes de qualité" sur des panneaux de fuselage, assurant que l’incident était "circonscrit". ... Lire la suite
-
L'Afrique du Sud, l'Eswatini et la Zambie ont commencé lundi à administrer les premières doses d'un traitement préventif du VIH, ce qui constitue la première utilisation de ce médicament très prometteur en Afrique, continent le plus touché par la pandémie. Le lenacapavir ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) Nous soldons la position sur le turbo PUT Société Générale V83LS portant sur le titre Ipsen à 1.55 EUR. Ce produit dérivé a été conseillé à 1.28 EUR, soit un gain de +21.09%. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer