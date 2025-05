GSK: le Japon donne son feu vert au Blenrep dans le myélome information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 11:17









(CercleFinance.com) - GSK annonce que le ministère japonais de la Santé a approuvé les combinaisons à base de Blenrep pour le traitement du myélome multiple en rechute ou réfractaire.



Cette décision repose sur les résultats positifs des essais de phase III DREAMM-7 et DREAMM-8, montrant une survie sans progression et une survie globale supérieures aux traitements standards.



Blenrep, seul conjugué anticorps-médicament ciblant le BCMA (une protéine particulièrement surexprimée dans les cellules cancéreuses du myélome multiple) autorisé au Japon, a démontré son efficacité même chez les patients à mauvais pronostic.



' Cette approbation apporte aux patients japonais une option capable de prolonger la rémission et la survie ', a déclaré Hesham Abdullah, vice-président senior, responsable mondial de l'oncologie, R&D, GSK.





