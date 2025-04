GSK: le CDC recommande le vaccin VRS pour les 50-59 ans information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 12:20









(CercleFinance.com) - GSK indique que le Comité consultatif américain sur les pratiques de vaccination (ACIP) recommande l'utilisation des vaccins contre le VRS, dont Arexvy, chez les adultes de 50 à 59 ans présentant un risque accru de forme grave, notamment en cas de BPCO, asthme, diabète, maladie cardiaque ou vie en institution.



Cette recommandation étend celle de juin 2024 concernant les adultes à partir de 60 ans.



' Nous sommes heureux de cette recommandation qui pourrait protéger plus de 13 millions d'adultes à risque ', a commenté Tony Wood, directeur scientifique de GSK.



Cette décision s'appuie sur les résultats positifs d'un essai de phase III démontrant la sécurité et l'efficacité du vaccin dans cette tranche d'âge.





Valeurs associées GSK 1 318,250 GBX LSE -2,03%