GSK lance une version à faible empreinte carbone de la Ventolin
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 10:46
GSK annonce des résultats positifs de phase III pour la version à faible émission de carbone de son inhalateur-doseur Ventolin (salbutamol). L'étude confirme une équivalence thérapeutique et une sécurité comparable à la version actuelle.
Ce nouvel inhalateur utilise le propulseur HFA-152a, capable de réduire de 92% les émissions de gaz à effet de serre par inhalateur. La société prévoit les dépôts réglementaires en vue d'un lancement dès 2026. Selon Kaivan Khavandi, responsable mondial de la R&D Respiratoire, Immunologie et Inflammation, ce développement représente 'une étape clé vers un inhalateur durable pour les décennies à venir'. Ventolin représente environ 45% de l'empreinte carbone mondiale de GSK. Ce projet s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à concilier innovation thérapeutique et réduction de l'impact environnemental des traitements respiratoires.
Valeurs associées
|1 644,750 GBX
|LSE
|-0,05%
A lire aussi
-
La valeur du jour à Paris - L'Oréal recule en raison de ventes trimestrielles pas aussi dynamiques qu'attendu
(AOF) - Dans un marché en baisse ce mercredi, L'Oréal (-6,55% à 371,95 euros) enregistre le plus fort repli du CAC 40 après l'annonce hier soir d'une croissance moins forte que prévu au troisième trimestre 2025. Sur cette période, le chiffre d'affaires du numéro ... Lire la suite
-
La branche chinoise du fabricant de semi-conducteurs a décidé d'aller au bras de fer, demandant notamment à ses employés d'ignorer les consignes venant du siège de l'entreprise basé aux Pays-Bas. Face à l'affaire qui fait trembler l'écosystème européen de l'automobile, ... Lire la suite
-
Hermès a dit mercredi observer des signes d'amélioration en Chine, un marché clé pour le luxe, et fait état d'une croissance de 9,6% à taux de change constants de ses ventes au troisième trimestre, même si la performance de sa principale division de maroquinerie ... Lire la suite
-
Porté par un contexte mondial incertain, le métal jaune enchaîne les records. Un rallye historique qui intrigue autant qu'il fascine. Entre appétit des banques centrales, perte de confiance dans les dettes souveraines et perspectives de baisse des taux, jusqu'où ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer