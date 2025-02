GSK: la FDA approuve un nouveau vaccin anti-méningite information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 10:01









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé ce week-end que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait autorisé Penmenvy, un nouveau vaccin permettant de prévenir la méningite causée par de nombreuses souches méningococciques.



Le laboratoire pharmaceutique britannique précise que Penmenvy a été approuvé pour protéger les enfants, adolescents et jeunes adultes âgés entre 10 et 25 ans contre les sérogroupes A, B, C, W et Y appartenant à la famille des Neisseriaceae.



Le vaccin combine en fait deux produits existants, le Bexsero indiqué pour prévenir la méningite à méningocoque causée par le sérogroupe B, la plus commune chez la jeune population, ainsi que Menveo qui protège contre les infections causées par les sérogroupes A, C, Y et W-135.



La maladie méningococcique peut rapidement entraîner la mort ou l'invalidité chez les adolescents auparavant en bonne santé, même après l'administration d'un traitement précoce et approprié.





