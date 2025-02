GSK: finalise l'acquisition de la société IDRx information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 10:08









(CercleFinance.com) - GSK annonce que l'acquisition de IDRx, une société biopharmaceutique en phase clinique spécialisée dans les traitements ciblés contre les tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST), est finalisée.



L'opération inclut IDRX-42, un inhibiteur hautement sélectif de la tyrosine kinase visant à améliorer la prise en charge des patients atteints de GIST, en ciblant toutes les mutations KIT pertinentes.



Hesham Abdullah, vice-président senior, responsable mondial de la R&D en oncologie, précise que GSK prévoit de développer IDRX-42 en traitement de deuxième ligne.



La transaction s'élève à 1,15 milliard de dollars, dont 1 milliard versé immédiatement et jusqu'à 150 millions en paiements conditionnels.





