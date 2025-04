GSK: feu vert du CDC pour le vaccin Penmenvy aux USA information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 11:45









(CercleFinance.com) - GSK annonce que le Comité consultatif sur les pratiques de vaccination (ACIP) des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a recommandé l'utilisation de Penmenvy, son vaccin conjugué contre les méningocoques A, B, C, W et Y, dans le cadre du calendrier vaccinal des adolescents.



Ce vaccin pentavalent, approuvé par la FDA en février 2025 pour les 10-25 ans, peut être administré en une seule injection au lieu de deux vaccins séparés, simplifiant ainsi la vaccination et améliorant potentiellement les taux d'immunisation.



Penmenvy combine les composants des vaccins Bexsero et Menveo.



' Nous saluons cette recommandation positive qui peut renforcer la prévention des maladies aux États-Unis' a commenté Tony Wood, directeur scientifique de GSK.





