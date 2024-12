GSK: deux collaborations stratégiques avec Relation information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 16:36









(CercleFinance.com) - Relation, une start-up londonienne spécialisée dans la découverte de médicaments, a annoncé mardi la signature de deux accords de collaboration stratégique avec le géant pharmaceutique britannique GSK.



Dans un communiqué, l'entreprise précise que la coopération s'articulera autour de l'identification et de la validation de projets de traitement visant les maladies fibrotiques et l'ostéoarthrite.



David Roblin, le directeur général de Relation, explique que l'approche de sa société va consister à générer des données directement à partir de l'organisme des patients et à établir un tableau d'ensemble des mécanismes biologiques en jeu dans les pathologies en question.



En déployant ses outils d'apprentissage automatique, l'entreprise compte déterminer comment intervenir de manière efficace dans les mécanismes des maladies.



Aux termes des deux accords, Relation recevra de la part de GSK un paiement initial de 45 millions de dollars, qui comprendra une prise de participation de 15 millions.



En fonction de l'avancement des travaux, la jeune pousse pourrait recevoir 63 millions de dollars supplémentaires, ainsi que 200 millions conditionnés à l'atteinte de certains objectifs réglementaires et commerciaux, sans compter les redevances qui pourraient provenir de la vente d'éventuels médicaments mis sur le marché.



Relation rappelle avoir levé depuis sa création plus de 80 millions de dollars de fonds, notamment de la part du géant américain des puces dédiées à l'IA Nvidia.





Valeurs associées GSK 1 358,00 GBX LSE -1,13%