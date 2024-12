GSK: avis favorable du CHMP pour Vocabria contre le VIH information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 17:36









(CercleFinance.com) - GSK fait savoir que ViiV Healthcare, sa société spécialisée dans le traitement du VIH, a obtenu une opinion favorable du Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour l'autorisation de mise sur le marché de Vocabria (injections de cabotégravir à action prolongée) associé à Rekambys (injections de rilpivirine à action prolongée) de Johnson & Johnson.



Ce traitement est destiné aux adolescents de 12 ans et plus, pesant au moins 35 kg, et présentant une suppression virologique.



Si elle est approuvé, il s'agirait sera la première combinaison injectable à action prolongée disponible pour les adolescents vivant avec le VIH.



L'opinion favorable du CHMP s'appuie sur l'étude MOCHA (Phase I/II), montrant qu'après 24 semaines, 96,5 % des 144 participants restaient 'virologiquement supprimés', avec une nette préférence pour les injections par rapport aux traitements oraux.



L'autorisation par la Commission européenne est attendue 'prochainement'.





