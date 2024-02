GSK annonce un nouvel accord amiable sur le Zantac

( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le groupe pharmaceutique britannique GSK a annoncé jeudi avoir passé un nouvel accord amiable aux Etats-Unis sur son médicament contre les brûlures d'estomac Zantac, sans en dévoiler le montant.

Une plainte en Californie "devait donner lieu à un procès qui allait démarrer le 20 février et est désormais annulé", précise GlaxoSmithKine dans un communiqué.

"L'accord amiable reflète le souhait du groupe d'éviter les distractions liées aux litiges dans ce cas", justifie le communiqué, qui ne reconnaît pas de responsabilité à travers cet accord et "continue à se défendre sur la base des faits et de la science dans les autres litiges liés au Zantac".

L'action du géant pharmaceutique prenait 1,94% à 1.598,40 pence à la mi-séance.

Mercredi, dans ses résultats annuels, GSK avait admis que les contentieux liés au Zantac, notamment les accusations selon lesquelles ce médicament serait lié à certaines formes de cancers, continuaient de peser sur les perspectives de résultats du groupe.

En octobre, et en juin, GSK avait déjà dévoilé de nouveaux accords amiables aux Etats-Unis liés au Zantac, après des victoires juridiques dans ce dossier les mois précédents aux Etats-Unis et au Canada.

Le laboratoire britannique affirme que les preuves scientifiques montrent qu'il n'y a pas de risque accru de cancer associé à ce médicament.

GSK avait indiqué en 2022 faire l'objet aux Etats-Unis de 3.000 procédures d'indemnisation individuelles mais aussi d'actions collectives, et que de nombreuses demandes non déposées avaient aussi été recensées dans le pays. Des procédures étaient aussi en cours au Canada ou en Israël.

La ranitidine, mieux connue sous son nom commercial Zantac, utilisée contre les brûlures d'estomac et autrefois en vente libre aux Etats-Unis et au Canada, a été fabriquée et commercialisée par plusieurs laboratoires dont GSK et le français Sanofi.