 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GSK a finalisé l'acquisition de RAPT Therapeutics
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 13:11

GSK a annoncé la finalisation de l'acquisition de RAPT Therapeutics, une société biopharmaceutique californienne dédiée au développement de nouvelles thérapies pour les patients atteints de maladies inflammatoires et immunologiques.

L'acquisition inclut l'ozureprubart, un anticorps monoclonal antiimmunoglobuline E (IgE) à action prolongée, actuellement en phase IIb de développement clinique pour la protection prophylactique contre les allergènes alimentaires.

L'IgE est la seule thérapie systémique approuvée démontrant la protection des patients contre une réponse immunitaire allergique et inflammatoire nocive.

Ozureprubart complète la présence commerciale de GSK et sa base de prescripteurs en allergies.

Les données de l'essai de phase IIb (prestIgE) évaluant l'utilisation de l'ozureprubart en monothérapie sont attendues en 2027.

Kaivan Khavandi, vice-président principal de la R&D Head Respiratory, Immunology & Inflammation, et responsable des sciences translationnelles et du développement de GSK a déclaré : " Les allergies alimentaires continuent de peser lourdement sur les patients et leurs familles, et nous nous engageons à faire progresser cet anticorps monoclonal potentiellement de premier ordre afin d'offrir une protection plus durable. "

Valeurs associées

GSK
2 146,500 GBX LSE +1,15%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La fumée s'élève dans la zone pétrolière de Fujairah dans le cadre du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran
    Le conflit au Moyen-Orient affecte aussi les événements sportifs
    information fournie par Reuters 04.03.2026 13:45 

    Le conflit qui embrase le Moyen-Orient depuis le lancement des ‌bombardements israéliens et américaines contre l'Iran samedi dernier affecte également le calendrier et la tenue des événements sportifs dans plusieurs pays, en ​raison notamment des perturbations ... Lire la suite

  • Le Coin des Experts : conditions de cotation
    Le Coin des Experts : conditions de cotation
    information fournie par SG Bourse 04.03.2026 13:37 

    Envie d'en savoir plus sur la Bourse et les marchés financiers? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LaMinuteBourse par Société Générale Produits de Bourse, une vidéo chaque semaine pour maîtriser les bases de l'investissement en Bourse! Cette semaine ... Lire la suite

  • Le vice-président de la Commission européenne Stéphane Séjourné, à Stuttgart le 26 novembre 2025, en Allemagne ( AFP / Silas Stein )
    Avec le "Made in Europe", Bruxelles veut accélérer la lutte pour la réindustrialisation
    information fournie par AFP 04.03.2026 13:36 

    Un changement de cap économique : Bruxelles a dévoilé mercredi des propositions en faveur du "Made in Europe", visant à réindustrialiser le continent et à mieux résister à la concurrence chinoise, après des mois de discussions animées au sein des 27. La loi dite ... Lire la suite

  • Entrée du NYSE Wall Street à New York
    Wall Street vue en petite hausse, l'attention est sur l'Iran
    information fournie par Reuters 04.03.2026 13:31 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue légère en hausse mercredi et les Bourses européennes avancent à ‌mi-séance, en rebond après deux séances de lourdes pertes, les investisseurs évaluant les derniers développements du conflit au Moyen-Orient, dont une information ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank