GSK a finalisé l'acquisition de RAPT Therapeutics
L'acquisition inclut l'ozureprubart, un anticorps monoclonal antiimmunoglobuline E (IgE) à action prolongée, actuellement en phase IIb de développement clinique pour la protection prophylactique contre les allergènes alimentaires.
L'IgE est la seule thérapie systémique approuvée démontrant la protection des patients contre une réponse immunitaire allergique et inflammatoire nocive.
Ozureprubart complète la présence commerciale de GSK et sa base de prescripteurs en allergies.
Les données de l'essai de phase IIb (prestIgE) évaluant l'utilisation de l'ozureprubart en monothérapie sont attendues en 2027.
Kaivan Khavandi, vice-président principal de la R&D Head Respiratory, Immunology & Inflammation, et responsable des sciences translationnelles et du développement de GSK a déclaré : " Les allergies alimentaires continuent de peser lourdement sur les patients et leurs familles, et nous nous engageons à faire progresser cet anticorps monoclonal potentiellement de premier ordre afin d'offrir une protection plus durable. "
