Gryphon vend Shermco à Blackstone pour environ 1,6 milliard de dollars
21/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

La société d'investissement privée Gryphon Investors a déclaré jeudi qu'elle avait accepté de vendre Shermco, la société de son portefeuille, à Blackstone

BX.N dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 1,6 milliard de dollars.

Shermco, basée à Irving, au Texas, fournit des services complets de systèmes électriques, ainsi que des services critiques pour les centres de données, les services publics et d'autres marchés finaux commerciaux et industriels diversifiés.

Elle est présente dans plus de 40 sites aux États-Unis et au Canada.

Les investissements mondiaux croissants dans l'intelligence artificielle et les centres de données modernes ont alimenté la demande de services de maintenance et de réparation, ce qui profite à des entreprises comme Shermco.

"Nous sommes impatients de poursuivre les initiatives organiques et de réaliser des acquisitions complémentaires en partenariat avec Blackstone", a déclaré Phil Petrocelli, directrice générale de Shermco.

Gryphon a déclaré avoir réalisé son investissement initial dans Shermco en juin 2018.

Harris Williams a été la principale banque-conseil de Shermco et Kirkland & Ellis le conseiller juridique de Gryphon.

