Groupe TERA renforce sa position dans le secteur de la surveillance en temps réel de la qualité de l'air grâce à l'acquisition d'OMWAVE

▪ Une acquisition stratégique pour renforcer l’ensemble des étapes de la chaîne de valeur du capteur, depuis la conception et le développement jusqu’à la production de la gamme NextPM



▪ Fortes synergies opérationnelles attendues afin d’optimiser les processus de production, augmenter significativement les capacités de production et améliorer les cycles de vente des capteurs OEM, tout en garantissant aux clients des capteurs à la pointe de l’innovation



▪ Fort de cette acquisition structurante et de la montée en puissance continue de son activité capteurs, Groupe TERA vise désormais un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d'euros sur cette activité à horizon 2026



Crolles, Isère, (France), le 7 novembre 2023, 18h00 - Groupe TERA (FR0013429404 – ALGTR), acteur majeur de l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air, annonce aujourd’hui une prise de participation de plus de 50% dans OMWAVE, pionnier de l’IoT en France et spécialiste de la conception et la production de produits connectés. Cette acquisition stratégique s’inscrit dans la stratégie de développement de l’activité capteurs et permet au Groupe de renforcer sa position en tant que leader dans le domaine de la surveillance environnementale.



