Groupe TERA annonce la saisine du Tribunal de Commerce de Grenoble pour étudier l’ouverture d’une procédure collective concernant sa filiale TERA Contrôle, un des laboratoires du Groupe acquis en 2021

Crolles, Isère, (France), le 15 septembre 2023, 07h30 - Groupe TERA (FR0013429404 – ALGTR), acteur majeur de l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air, annonce qu’il a saisi le Tribunal de Commerce de Grenoble d’une demande d’ouverture de procédure collective concernant sa filiale TERA Contrôle.



Les deux autres entités de l’activité laboratoire du Groupe, TERA Environnement et Toxilabo, poursuivent leur dynamique de croissance rentable. Elles ne sont ni concernées par cette procédure ni impactées par les difficultés rencontrées par TERA Contrôle.



Acquis en 2021, le laboratoire TERA Contrôle, spécialisé dans l’analyse chimique de la qualité de l’air, a continué de générer des pertes substantielles, avec un EBE ressortant négatif depuis l’intégration, malgré les investissements conséquents déployés par Groupe TERA pour améliorer les synergies et le fonctionnement opérationnel.



Face à ce constat et à la forte incertitude concernant les possibilités d’inflexion de cette tendance, la société a été contrainte de saisir le Tribunal de Commerce de Grenoble. L’audience se déroulera à huit clos et la décision du Tribunal sera connue rapidement.



Pour recevoir l'information de Groupe TERA en temps réel, faites-en la demande à groupe.tera@newcap.eu.