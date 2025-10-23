 Aller au contenu principal
Groupe Seb lance un plan d'économies après des résultats en berne
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 18:05

Au cours des 9 premiers mois de l'année, le Groupe SEB indique avoir enregistré un Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) de 267 millions d'euros, en repli de 39,8% sur un an. La marge opérationnelle s'établit à 4,7%, contre 7,8% un an plus tôt.
Le recul du ROPA au troisième trimestre s'élève à 26,2% pour un montant de 148 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires sur neuf mois atteint 5664 millions d'euros, en baisse de 1,1% en données publiées et stable à taux de change et périmètre constants. Les ventes du troisième trimestre reculent pour leur part de 3,5% en publié, et de 1,2% en organique.

Le repli est plus marqué en Amérique du Nord (-8,3% à taux constants sur neuf mois), pénalisée par un attentisme des distributeurs dans un contexte douanier incertain. À l'inverse, la Chine affiche une progression de 3,4% sur la période.
'Notre ambition est claire : renouer avec notre trajectoire de croissance durable et nos standards de rentabilité. Dans cette optique, nous lançons un plan visant à poursuivre nos investissements d'avenir, accélérer notre croissance et simplifier nos organisations, incluant environ 200 millions d'euros d'économies récurrentes à horizon 2027. Ce plan est un catalyseur de notre futur succès collectif', indique Stanislas de Gramont, Directeur Général.

Les perspectives pour l'année sont confirmées : le groupe table sur une croissance organique des ventes stable à légèrement positive et anticipe un ROPA compris entre 550 et 600 millions d'euros. Les initiatives d'économies déjà engagées seront amplifiées d'ici fin 2025.

Valeurs associées

SEB
49,3600 EUR Euronext Paris -1,87%
