Groupe Premium franchit les 10 milliards d'euros sous gestion

(AOF) - Le groupe Premium enregistre une croissance de chiffre d’affaires de plus de 30% en 2023, "boostée par la croissance organique soutenue, portée par l’engagement de l’ensemble des filiales et consolidée par des acquisitions stratégiques". Il a dépassé les 10 milliards d’euros sous gestion et il "ne compte pas s'arrêter là". Le groupe souhaite renforcer son positionnement de référence sur le secteur de la gestion de patrimoine.

Concernant l'activité courtage, sa volonté est d'augmenter sa force commerciale de façon significative en passant de 1300 à 5000 mandataires indépendants en assurance.

Pour le pôle CGP, le groupe Premium souhaite continuer à développer le maillage territorial de ses cabinets CGP leaders dans leurs régions et installer ainsi son développement sur l'ensemble du pays.

En termes de produits, il développe de nouveaux produits vie-retraite et immobilier innovants, dont les détails seront présentés prochainement afin d'accompagner encore mieux les clients dans leurs attentes.

Au plan international, le Groupe Premium entend accélérer son déploiement.