Groupe Premium dépasse les 15 milliards d’euros d’actifs sous gestion

Ces cinq dernières années, Montefiore Investment, Eurazeo et Blackstone sont entrés au capital du spécialiste en gestion de patrimoine.

Parmi les autres axes figurent la création d'une société de gestion immobilière et aussi le souhait de s'implanter en Europe par le biais de la croissance externe.

Pour atteindre ses objectifs, le groupe Premium entend miser sur la croissance du courtage (en ouvrant davantage de centres d'affaires sur l'ensemble du territoire et en agrandissant significativement le réseau de partenaires), mais aussi en développant de nouveaux produits (comme l'introduction de la prévoyance, ou l'assurance emprunteur dans le réseau existant).

(AOF) - Le Groupe Premium annonce avoir franchi le cap des 15 milliards d’euros d’actifs sous gestion. En 2024, le spécialiste en gestion de patrimoine a vu son chiffre d'affaires passer de 261 millions à 337 millions d'euros. "Boostée par une croissance organique à 97% et consolidée par des acquisitions fortes, telles que : Haenggi & associés et Agami Family Office, le groupe entend poursuivre cette trajectoire avec des objectifs de développement ambitieux", précise un communiqué.

