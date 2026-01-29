Groupe Premium accélère son développement après avoir franchi 20 milliards d'euros d’encours

(AOF) - Groupe Premium a franchi le seuil des 20 MdsEUR d'encours sous gestion, confirmant le changement d'échelle engagé ces dernières années et la solidité de son modèle dans un environnement économique en mutation. Leader de la gestion de patrimoine en France, le groupe s'est imposé comme l'une des plateformes patrimoniales les plus structurées du marché, porté par une croissance organique soutenue et une dynamique de collecte marquée, avec 4,2 MdsEUR collectés en 2025.

Cette performance reflète une demande croissante de conseil patrimonial dans un contexte d'incertitudes économiques, fiscales et institutionnelles.

La progression des encours a également bénéficié d'un environnement favorable sur certaines classes d'actifs, en particulier obligataires, et de la pertinence d'allocations patrimoniales diversifiées.

"Franchir le cap des 20 MdsEUR d'encours sous gestion illustre le changement d'échelle opéré par Groupe Premium. Dans un contexte marqué par de fortes incertitudes, la confiance durable de nos clients nous engage à poursuivre un accompagnement exigeant et responsable", a déclaré Olivier Farouz, président et fondateur du groupe.

Ce cap intervient dans la continuité d'une stratégie de développement active, marquée notamment par l'acquisition récente de Grifo en Italie, première étape de l'européanisation du groupe, ainsi que par deux opérations réalisées début 2026 visant à renforcer l'offre immobilière et le maillage territorial en France. Groupe Premium entend poursuivre cette dynamique en 2026, avec pour priorités le développement territorial, l'expansion européenne et le maintien d'un haut niveau d'exigence au service de ses clients.

Groupe Premium s'appuie sur un modèle couvrant l'ensemble des besoins patrimoniaux, reposant notamment sur un réseau de plus de 2 000 conseillers patrimoniaux indépendants, des cabinets de gestion de patrimoine présents sur l'ensemble du territoire, ainsi que sur une gamme étendue de solutions d'investissement. Cette organisation multi-offres et multi-canaux vise à garantir un conseil cohérent et structuré dans une logique de long terme.