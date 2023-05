Groupe PAT - Visite d’une délégation européenne sur le site de PAT Zerbaz à La Réunion

PAT Zerbaz, filiale à 99% de PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES PAT (Euronext Growth™- Paris - ISIN : FR0010785790), a reçu la visite d’une délégation européenne le 30 avril dernier.



A l’occasion du 40ème anniversaire de la collectivité régionale de La Réunion, la Région a souhaité mettre en avant les projets qui ont bénéficié d’un concours du Fonds Européen de Développement Régional FEDER. Une délégation, composée de députés, de commissaires européens ainsi que d’élus locaux, a visité des entreprises innovantes de La Réunion.

La délégation s’est rendue dans les serres de Recherche et de Développement de PAT Zerbaz, qui a bénéficié d’un financement FEDER afin de valoriser la biodiversité de la Réunion.



Henri BEAUDEMOULIN, gérant de PAT Zerbaz, a déclaré : « Ce temps d’échange a permis de leur présenter les capacités industrielles de PAT Zerbaz et ses projets de développement sur l’Ile. Cette visite qui permet de mettre en avant notre engagement fort à La Réunion, atteste du véritable savoir-faire de notre société et confirme l’intérêt croissant de l’Europe pour l’exploration des ressources végétales. »



Retrouvez toute l'actualité de PAT et l'intégralité de ce communiqué en ligne sur www.plantadvanced.com