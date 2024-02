Groupe PAT - Mise en place une ligne de financement en fonds propres auprès d'IRIS

Plant Advanced Technologies PAT met en place une ligne de financement en fonds propres d’un montant maximum de 1 million d’euros auprès d’Iris.



Monsieur Jean-Paul Fèvre, Président Directeur Général de Plant Advanced Technologies PAT, déclare : « La mise en place de cette opération nous permet de conforter notre structure financière et de disposer de moyens supplémentaires de précaution pour nos projets de croissance comme le lancement de nouveaux produits. Nous sommes très heureux d'avoir pu réaliser ce financement optionnel auprès d'un partenaire de confiance dont la solution nous est apparue comme la plus adaptée par leur méthode d’excellence du trading et leur vision à long terme. Leur solution ne comporte ni coûts ni dilutions cachées. ».



L'intégralité du communiqué est en ligne sur le site de PAT : www.plantadvanced.com - Rubrique Finance - Communiqués de presse.



Plant Advanced Technologies PAT est coté sur Euronext Growth™- Paris

ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT