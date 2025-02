Groupe PAT - Hausse du chiffre d'affaires 2024

GROUPE PAT ($ALPAT) annonce son chiffre d'affaires 2024 à 2,9 M€ (+26%/2023)



o Succès de la stratégie de diversification dans les secteurs nutraceutique et cosmétique ;

o Forte progression du chiffre d’affaires de PAT et de ses filiales, StratiCELL et Cellengo ;

o Obtention de résultats précliniques prometteurs pour la molécule candidate de Temisis en inflammation chronique.



Fort de cette performance et du plan d’optimisation des coûts lancé fin 2023, le Groupe PAT confirme son objectif d'atteindre l'équilibre opérationnel en 2024 et projette de franchir le cap de la profitabilité dès 2025.



Plant Advanced Technologies PAT est coté sur Euronext Growth™- Paris

ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT