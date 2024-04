Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Groupe Parot: feu vert au transfert du bloc de contrôle information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 13:42









(CercleFinance.com) - Groupe Parot fait part de la levée de toutes les conditions suspensives à l'acquisition par NDK, maison-mère du Groupe Tressol-Chabrier, d'une participation majoritaire, transaction pour laquelle des négociations ont été annoncées en décembre dernier.



Cette nouvelle ouvre désormais la voie à la finalisation de la transaction, avec une échéance fixée au plus tard le 30 avril pour le transfert du bloc de contrôle dans le distributeur de véhicules particuliers et commerciaux.



Le dépôt de l'offre publique d'achat simplifiée obligatoire (OPAS) par NDK sur le solde des actions Groupe Parot, en ce non comprises les actions auto-détenues, au prix de 8,83 euros par action, devrait intervenir conformément au calendrier prévu.





Valeurs associées GROUPE PAROT Euronext Paris +2.96%