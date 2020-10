Paris, le 2 octobre 2020 - Groupe Open (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy - 972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, annonce la signature ce jour d'un protocole d'investissement (le « Protocole d'Investissement ») entre notamment Frédéric Sebag, Laurent Sadoun, Guy Mamou-Mani, Valérie Benvenuto (les « Fondateurs »), New GO et Montefiore Investment V S.L.P., aux termes duquel les signataires (en ce compris les holdings et membres du groupe familial de certains fondateurs) ont déclaré agir de concert vis-à-vis de Groupe Open (le « Concert »).



Le Concert détient à ce jour 3.595.746 actions et 6.129.747 droits de vote représentant 44,50% du capital et 56,73% des droits de vote de Groupe Open .