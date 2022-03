Groupe Open : Résultats Annuels 2021 | Chiffre d’Affaires : 336,3 M€ Résultat Opérationnel Courant : 18,6 M€

Paris, le 15 Mars 2022 – Groupe Open (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, annonce la publication de ses résultats annuels 2021.

Sur cette année 2021, Groupe Open affiche un redressement de ses indicateurs d’activité :

- un chiffre d’affaires de 336 millions d’euros, en croissance de 13,5% dont 9,2% organique,

- un résultat opérationnel courant de 18,6 millions d’euros, en croissance de 45%.



Cette performance s’explique par la combinaison favorable d’une croissance de l’effectif productif, intégrant celui de Neos-SDI, d’un meilleur taux d’occupation et d’un effet jour favorable, en regard d’une année 2020 fortement impactée par la pandémie.

Le chiffre d’affaires est porté par les trois activités opérationnelles de Groupe Open, décrites ci-dessous et se répartit sectoriellement de façon équilibrée, avec une dynamique particulière sur le secteur public.

Cette dernière reflète les gains de projets de cette année 2021, favorisés notamment par les trois marchés UGAP sur lesquels Groupe Open est co-titulaire (Assistance à maîtrise d’œuvre et Tierce Maintenance Applicative, Infogérance d'Exploitation informatique, Prestations associées aux technologies Microsoft).



A l’image de la performance enregistrée en 2021, Groupe Open confirme ses ambitions de croissance du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel courant sur l’année 2022.