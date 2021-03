Groupe Open - Résultats Annuels 2020 : Chiffre d'Affaires : 296 M€ | -2,5% Résultat Opérationnel Courant : 12,7 M€ | -16%

Sur cette année 2020, Groupe Open affiche des indicateurs d'activité en retrait :

- un chiffre d'affaires de 296 millions d'euros, en décroissance de 2,5% dont 3,3% en organique.

- un résultat opérationnel courant de 12,7 millions d'euros, en décroissance de 16%.



Pour rappel :

- Groupe Open a eu recours à l'activité partielle de mars à juillet 2020. Ce qui a permis de limiter l'impact de la décroissance du chiffre d'affaires sur le résultat opérationnel courant.



- Groupe Open a procédé à l'acquisition en novembre 2020 de la société Neos-SDI, société de conseil et d'ingénierie informatique, spécialiste de l'environnement Microsoft. Cette dernière contribue au chiffre d'affaires 2020 à hauteur de 2,5 millions d'euros.



Effectifs et Taux d'occupation

Impacts directs de la crise sanitaire, la décroissance enregistrée s'explique par la baisse du taux d'occupation et de l'effectif productif interne (3 111 collaborateurs à fin décembre 2020 vs 3 250 à fin décembre 2019 à périmètre constant, hors Neos-SDI).



Perspectives

Dans un contexte toujours incertain combiné à une faible visibilité, Groupe Open, grâce à ses fondamentaux solides, anticipe une croissance de son chiffre d'affaires comme de son résultat opérationnel courant pour l'année 2021.