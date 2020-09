Groupe Open - Résultats 1er Semestre 2020 : Chiffre d'Affaires : -5% Résultat Opérationnel Courant : 5,3 M€ | -7%

Groupe Open affiche, sur ce premier semestre, des indicateurs d'activité en retrait : un chiffre d'affaires de -5% et un résultat opérationnel courant de -7%.



Le recours à l'activité partielle a permis de limiter l'impact de la décroissance du chiffre d'affaires sur le résultat opérationnel courant (5,3 M€). Ce dernier est néanmoins en net retrait par rapport à l'attendu.



L'entreprise a comptabilisé une perte complémentaire sur sa filiale hollandaise en Résultat Net des activités en cours de cession, pour 1,3 M€.



Synthèse & Perspectives

Ce semestre aura été marqué par la crise sanitaire. Groupe Open, grâce à l'engagement de ses équipes et son organisation managériale, a fait preuve de résilience.

Les dispositifs gouvernementaux combinés à une gestion optimisée ont permis à Groupe Open d'afficher un résultat opérationnel courant en faible baisse et une bonne génération de trésorerie.

Pour l'année 2020, dans un contexte incertain et toujours marqué par un manque de visibilité, Groupe Open anticipe un chiffre d'affaires en décroissance de 5% et un résultat opérationnel courant entre 3% et 4%.