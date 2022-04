Groupe Open | New Go _ Mise en œuvre du retrait obligatoire visant les actions de la société Groupe Open

Société visée : Groupe Open, société anonyme de droit français ayant un capital social de 1.349.893,34 euros, dont le siège social est situé 24-32 rue Jacques Ibert, 92300 Levallois Perret et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 348 975 087 (« Groupe Open » ou la « Société »).



Initiateur : New GO, société par actions simplifiée de droit français ayant un capital social de 43.914.071 euros, dont le siège social est situé 24-32 rue Jacques Ibert, 92300 Levallois-Perret et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 885 055 608 (« New GO » ou l’« Initiateur »).



Modalités du retrait obligatoire : New GO détient, à l’issue de l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions de la Société, qui sont admises aux négociations sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0004050300, déclarée conforme par l’AMF le 29 mars 2022 (décision AMF n° 222C0714) et qui s’est déroulée du 31 mars au 13 avril 2022 (inclus) (l’« Offre »), 7.749.816 actions Groupe Open représentant autant de droits de vote, soit 95,92% du capital et au moins 95,31% des droits de vote de la Société .