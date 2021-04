Paris, le 28 Avril 2021 - Groupe Open (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy - 972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, informe ses actionnaires qu'une Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) se tiendra à huis clos le 19 mai 2021 à 9 heures au siège social de la Société situé 28 rue Jacques Ibert 92300 LEVALLOIS PERRET.



L'avis préalable à cette Assemblée Générale prévu par l'article R. 225-73 du Code de commerce, comprenant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 14 avril 2021. L'avis de convocation sera publié dans le BALO du 3 mai 2021 et sera publié en ligne dans le journal d'annonces légales « Les Affiches Parisiennes » du 3 mai 2021 consultable sur le site internet https://www.affiches-parisiennes.com.



Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans ces avis.



Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur et en particulier, les informations visées à l'article R.225-73-1 du Code de commerce sont publiées sur le site internet https://finance.open.global/fr/assemblees-generales/assemblees-generales-2020-2021