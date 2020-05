Paris, le 27 Mai 2020 - Groupe Open (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy - 972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, informe ses actionnaires qu'une Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) se tiendra à huis clos le 17 juin 2020 à 9 heures au siège social de la Société situé 28 rue Jacques Ibert 92300 LEVALLOIS PERRET.

L'avis préalable à cette Assemblée Générale prévu par l'article R. 225-73 du Code de commerce, comprenant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 11 mai 2020. L'avis de convocation sera publié dans le BALO du 29 mai 2020 et sera publié dans le journal d'annonces légales « Les Affiches Parisiennes » du 29 mai 2020. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans ces avis.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur et en particulier, les informations visées à l'article R.225-73-1 du Code de commerce sont publiées sur le site internet https://finance.open.global/fr/assemblees-generales/assemblees-generales-2020