Groupe Open - Chiffre d'Affaires 3ème trimestre 2020 68,6 M€ | -2,2%

Sur ce 3ème trimestre, Groupe Open enregistre une décroissance de son chiffre d'affaires de -2,2%, se fixant à 68,6 millions d'euros.

Sur les 9 premiers mois de l'année 2020, la baisse enregistrée est de -4,4%, pour un chiffre d'affaires de 216,5 millions d'euros.



Cette décroissance s'explique par la baisse du taux d'occupation et de l'effectif productif interne (3 150 collaborateurs à fin septembre 2020 contre 3 250 à fin décembre 2019).



Offre Publique d'Achat

Le 6 octobre 2020, les fondateurs de Groupe Open, en association avec un fonds géré par Montefiore Investment, ont déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat visant les actions Groupe Open au prix de 15,0 euros par action, afin d'accompagner la transformation de l'entreprise.

Le projet de note d'information de l'initiateur et le projet de note en réponse de la société, incluant le rapport complet de l'expert indépendant, sont disponibles sur le site internet de la société.



Perspectives

Dans ce contexte toujours incertain, Groupe Open confirme sa prévision pour l'année 2020 : un chiffre d'affaires en décroissance de l'ordre de 5% et un résultat opérationnel courant autour de 4%.