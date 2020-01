Groupe Open - Chiffre d'Affaires 2019 : 304 Millions d'euros | -3,9% (-1,9% hors sous-traitance) - Confirmation de la progression sensible attendue du Résultat Opérationnel Courant de S2 2019 vs S1 2019 - Stabilisation de l'effectif sur S2 2019

Impacté par la baisse d'effectif de l'année 2018 ainsi que par celle du 1er semestre 2019, le chiffre d'affaires annuel 2019 s'élève à 304 millions d'euros, en baisse de -3,9%.



Cette contre-performance s'explique principalement par :

- la diminution du recours à la sous-traitance (mise en conformité) soit -7,1 millions d'euros sur l'année. Hors sous-traitance, la baisse du chiffre d'affaires aurait été de -1,9%.

- un effet calendaire défavorable (-0,4%)



Groupe Open a engagé depuis la fin d'année 2018, la refonte de sa politique Ressources Humaines mettant en œuvre des actions concrètes et efficaces vers ses candidats et collaborateurs pour attirer les talents, les intégrer dans de bonnes conditions et les fidéliser.

Suite à ce plan d'actions d'envergure, Groupe Open constate une stabilisation de ses effectifs (hors Pays-Bas) au second semestre et finit l'année à 3247 collaborateurs productifs interne.