Groupe Opalhe : Richard Tournebize nommé président

Âgé de 57 ans, ce diplômé de l'Institut des Actuaires et de l'ENSAE a occupé différents postes dans le secteur bancaire et financier (Ecureuil Vie, Axa, Banque Populaire, SPB, …).

(AOF) - Suite à l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 12 février, Opalhe a élu Richard Tournebize en tant que président du groupe. Il continuera à œuvrer pour le déploiement de la stratégie menée jusqu'à présent notamment au niveau de l'offre ESG et de la distribution de produits innovants. Cette stratégie inclut bien évidemment la poursuite des partenariats déjà initiés.

