GROUPE LDLC : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022-2023

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 253,9 M€ AU 1 ER SEMESTRE

RENTABILITÉ IMPACTÉE À COURT TERME PAR LE CONTEXTE CONJONCTUREL DE MARCHÉ : TAUX DE MARGE BRUTE À 20,1% - EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION POSITIF À 2,3 M€

CONFIANCE RÉITÉRÉE DANS LA CAPACITÉ DU GROUPE À RETROUVER SES NIVEAUX DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE NORMATIFS À MOYEN TERME

PROJET D'ACQUISITION DU GROUPE A.C.T.I. MAC

ACOMPTE SUR DIVIDENDE DE 0,40 € AU TITRE DE L'EXERCICE 2022-2023



LIMONEST, le 1ER DÉCEMBRE 2022 À 18h00



Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC, commente : « Comme évoqué précédemment, le 1 er semestre 2022-2023 a été impacté par le retournement conjoncturel de nos marchés (moindre demande de produits high-tech due à un taux d'équipement à neuf élevé, hausse de l'énergie, forte appréciation du dollar, etc.). Notre marge brute s'élève à 51,0 M€ du fait de ce contexte, soit un taux de marge de 20,1% en deçà mais proche de notre taux normatif à 21,5%.

Ce contexte passager ne remet pas en cause les dynamiques solides de moyen terme de nos marchés, portés par l'innovation et l'évolution des usages vers toujours plus de numérique. Afin d'être prêts dès la reprise de la demande et accompagner notre croissance future, nous avons lancé plusieurs projets structurants comme le renforcement de nos capacités opérationnelles avec le nouveau site logistique de St Quentin-Fallavier, la poursuite à un rythme soutenu de l'élargissement de notre réseau de boutiques et le renforcement de notre notoriété notamment par des campagnes de spots publicitaires. Concernant les opportunités de croissances externes, nous avons entamé des discussions exclusives pour l'acquisition du Groupe A.C.T.I. MAC.

Forts de nos fondamentaux solides et de notre situation financière saine, c'est en toute confiance que nous abordons la 2 nde partie de l'exercice 2022-2023 et les exercices futurs. Notre activité devrait d'ailleurs, dès le 2 nd semestre, bénéficier des innovations de nos marchés notamment en matière de cartes graphiques et processeurs. »

COMPTE DE RÉSULTAT SEMESTRIEL SIMPLIFIÉ (DU 1 ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE)

En M€- Chiffres audités S1 2022-2023

6 mois S1 2021-2022

6 mois Chiffre d'affaires 253,9 333,5 Marge brute 51,0 76,9 % marge brute 20,1% 23,1% Excédent brut d'exploitation 1 2,3 30,7 % marge EBE 0,9% 9,2% Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements

et dépréciations des écarts d'acquisition 2 -2,2 26,1 Résultat financier 0,0 -0,2 Résultat exceptionnel -0,3 0,0 Impôt 0,6 -7,6 Résultat net des sociétés intégrées -1,9 18,3 Résultat net – part du Groupe -1,9 18,3

1 Excédent brut d'exploitation = Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition + dotations & reprises aux amortissements et provisions.

2 Les dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition sont égales à 0 sur les exercices présentés.



Lors de leurs réunions du 1 er décembre 2022, le Directoire et Conseil de Surveillance du Groupe LDLC ont approuvé les comptes semestriels consolidés 2022-2023 au 30 septembre 2022. Les procédures d'audit des comptes sont finalisées et les comptes sont audités.



SYNTHÈSE DU 1 ER SEMESTRE DE L'EXERCICE 2022-2023

Chiffre d'affaires à 253,9 M€

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit sur le semestre écoulé à 253,9 M€, en recul de -23,9% par rapport au 1 er semestre 2021-2022. Le Groupe a en effet dû faire face à un contexte de marché conjoncturellement défavorable (hausse de l'énergie, fortes variations du dollar, etc.) ainsi que – comme anticipé – au retour à des niveaux normalisés des dépenses high-tech, après leurs importantes augmentations lors de la période Covid.

Dans ce contexte, l'activité BtoC réalise un chiffre d'affaires de 166,4 M€, en repli de -29,6%. Les revenus des boutiques enregistrent une baisse moindre, de -8,8%, pour atteindre 52,3 M€, soulignant une nouvelle fois la pertinence du modèle multicanal du Groupe.

Les activités BtoB enregistrent, quant à elles, un chiffre d'affaires de 81,1 M€ sur le 1 er semestre 2022-2023, contre 91,5 M€ sur la même période de l'exercice précédent (-11,4%).

L'évolution du panier moyen Groupe s'établit à 475 € HT (472 € HT au S1 2021-2022). L'acquisition clients reflète l'orientation de l'activité avec 145 000 nouveaux clients (BtoC et BtoB) recrutés sur le semestre.

Les autres activités sont en hausse de +11,6% à 6,4 M€, contre 5,8 M€ au 1 er semestre 2021-2022. L'Armoire de Bébé, dans l'univers de la puériculture, poursuit son fort développement avec une croissance de +12,0%, à 4,5 M€. L'enseigne est notamment portée par le renforcement de sa notoriété et l'élargissement de son réseau de boutiques (7 boutiques au 30 septembre 2022 contre 5 au 30 septembre 2021).

Marge brute de 51,0 M€ soit un taux de marge de 20,1%

Après avoir connu un niveau boosté par la crise sanitaire sur les exercices précédents, le taux de marge brute est impacté par le retournement conjoncturel des marchés et s'établit à 20,1% sur le 1 er semestre, en retrait ponctuel et maîtrisé du niveau normatif de 21,5% visé par le Groupe. La marge brute atteint 51,0 M€ (-33,6% par rapport à n-1).

Excédent brut d'exploitation à 2,3 M€

Au 1 er semestre 2022-2023, les autres achats et charges externes ont progressé de +19,9% en raison de la poursuite des investissements pour préparer la croissance future du Groupe. Dans le même temps, la baisse de l'activité conjuguée au modèle économique à charge fixe du Groupe et le recul ponctuel de la marge brute ont impacté la capacité de profitabilité de ce semestre. L'excédent brut d'exploitation s'élève à 2,3 M€, soit une marge d'EBE de 0,9%.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, le résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition s'établit à -2,2 M€. Le résultat financier est à l'équilibre et le résultat exceptionnel pèse marginalement pour -0,3 M€ sur la période.

Le résultat net du 1 er semestre 2022-2023 s'établit à -1,9 M€.

Une structure financière solide : 16,8 M€ de trésorerie nette

Les capitaux propres s'établissent au 30 septembre 2022 à 107,4 M€ (contre 116,7 M€ au 31 mars 2022).

Dans un contexte de moindre pression sur les approvisionnements et de normalisation de la demande, le Groupe a poursuivi ses actions pour adapter son niveau de stocks réduisant ainsi son besoin en fonds de roulement de 5,1 M€. Après prise en compte de ces actions, la trésorerie nette reste largement positive et s'élève à 16,8 M€ (contre 22,8 M€ au 31 mars 2022).



ACOMPTE SUR DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2022-2023

La Société Groupe LDLC, fidèle à sa politique de distribution aux actionnaires (dividendes versés depuis l'exercice 2020-2021, avec également la mise en place d'un dividende majoré à compter de l'exercice 2024-2025) et forte d'une situation financière saine, a décidé le versement d'un acompte sur dividende, à titre ordinaire, de 0,40 € par action au titre de l'exercice 2022-2023 (détaché le 22 février 2023 et mis en paiement le 24 février 2023).



ACTUALITÉS RÉCENTES ET PERSPECTIVES

Projet d'acquisition du Groupe A.C.T.I. MAC

Conformément à sa stratégie de croissance externe visant à renforcer son offre et sa place de spécialiste du high-tech, le Groupe LDLC annonce être entré en négociations exclusives en vue d'acquérir le Groupe A.C.T.I. MAC.

Distributeur Apple pour les particuliers et les professionnels, le Groupe A.C.T.I. MAC dispose de 5 agences dont 3 boutiques Apple Premium Reseller sur le territoire français. Il propose également une offre complète de service à destination des professionnels. Riche, d'une soixantaine de collaborateurs, le Groupe A.C.T.I. MAC a réalisé, sur son dernier exercice clos, un chiffre d'affaires d'environ 42 M€.

Cette acquisition, si elle se concluait, viendrait renforcer fortement l'offre B2B du Groupe LDLC.

La signature d'un protocole d'accord, sous diverses conditions suspensives, portant sur 100% du Groupe A.C.T.I. MAC pourrait intervenir au cours des quatre prochains mois. Le marché sera informé de l'avancement du projet.

Mise en service de l'entrepôt de St Quentin-Fallavier

Conformément au calendrier envisagé, la mise en production du nouvel entrepôt St Quentin-Fallavier a été lancée en septembre 2022. L'entrepôt devrait être pleinement opérationnel d'ici la fin de l'exercice 2022-2023. Avec des espaces de stockage optimisés et un outil logistique largement automatisé, ce nouveau site permettra de faire face à l'accroissement des activités dans les prochaines années et de soutenir le développement du réseau de boutiques. Pour rappel, au 30 septembre 2022, le Groupe comptait 96 boutiques high-tech (10 ouvertures sur le 1 er semestre, et déjà 4 depuis le 1 er octobre 2022).

Par ailleurs, disposant de la certification BREEAM [1] et offrant de meilleures conditions de travail grâce notamment à la technologie, ce nouveau site participe pleinement aux actions du Groupe pour l'amélioration de ses impacts environnementaux et sociaux.

Renforcement du Directoire avec la nomination d'Harry De Lepine

Dans le cadre de sa stratégie de développement de l'activité Retail, le Groupe LDLC annonce la nomination d'Harry De Lepine comme Membre du Directoire afin de renforcer les expertises de ce dernier.

Monsieur Harry De Lepine est présent dans le Groupe depuis 2004, il a exercé plusieurs fonctions depuis son arrivée, dont la gestion des services généraux/travaux du Groupe, la direction de la cellule Franchiseurs et également la direction transversale de l'ensemble du réseau boutiques LDLC.

Lancement du 3 ème volet de la campagne TV « LD, elle sait !» pour les fêtes de fin d'année

Le Groupe LDLC a lancé le 21 novembre le 3 ème et dernier volet de sa première campagne TV nationale « LD, elle sait !». Alors que les deux premiers spots ont montré de bons résultats sur la fréquentation on-line et off-line, ce nouveau spot sera diffusé près de 1 700 fois à l'approche des fêtes de fin d'année.

Pour rappel, cette campagne s'inscrit dans la volonté du Groupe de changer la dimension de sa marque LDLC en mettant en avant sa capacité à adresser tous les publics et répondre à tous les besoins. Elle s'inscrit et accompagne les actions du Groupe pour se différencier notamment par son réseau de boutiques, sa culture du juste conseil au plus près du besoin client, ses multiples services et son engagement pour la relation client.

Élu Service Client de l'Année pour la 9 ème fois consécutive

En novembre 2022, LDLC a reçu le prix « Élu Service Client de l'Année [2] » pour la 9 ème année consécutive. Avec une note globale de 19,27/20, encore en progression par rapport à l'année dernière, dans la catégorie « Distribution de produits techniques », LDLC réaffirme son expertise en matière de satisfaction client. Par mail, au téléphone, sur les réseaux sociaux ou via le chat, 60 conseillers accompagnent les clients du site e-commerce dans l'avant et l'après-vente, et répondent à plus de 550 000 demandes par an.

Soutien de 1 M€ pour lutter contre le dérèglement climatique

Engagé depuis 2021 auprès du fonds citoyen Time for the Planet, le Groupe LDLC a renforcé sur le premier semestre de l'exercice son soutien à l'initiative avec le versement de 800 000 €, portant sa participation totale à 1 M€ et devenant ainsi l'un des actionnaires majeurs du fonds citoyen. Par ce geste, le Groupe LDLC et son Président Fondateur Laurent de la Clergerie réaffirment leur soutien à ce projet à vocation collective et leur détermination à agir en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique.

Pour rappel, Time for the Planet, fonds à but non lucratif créé par de jeunes entrepreneurs lyonnais en 2019, se donne pour objectif de financer 100 entreprises destinées à lutter contre le dérèglement climatique, notamment à travers la réduction des gaz à effet de serre, et ce, à l'échelle mondiale.

Confiance confirmée dans l'exercice 2022-2023

Après un 1 er semestre impacté, comme prévu, par la réorientation des dépenses des ménages, des aléas conjoncturels et un effet de base exigeant, le Groupe LDLC aborde le 2 nd semestre 2022-2023 avec confiance. La seconde partie de l'exercice doit être portée par une actualité produits dynamique concernant les processeurs et les cartes graphiques (nouvelles gammes majeures mises sur le marché tous les deux ans).

Ainsi, avec un niveau d'activité plus élevé sur le second semestre, les atouts du modèle économique du Groupe seront mieux à même de donner leur pleine mesure et ainsi soutenir la profitabilité de l'exercice 2022-2023.

À moyen terme, le Groupe évolue sur des marchés porteurs. Afin de capter l'essentiel de la croissance de ces marchés dès leur reprise, le Groupe LDLC peut s'appuyer sur des fondamentaux solides, une situation financière et des actions de soutien à son développement. Il tirera notamment profit du renforcement de sa notoriété, de l'accélération du développement de son réseau de points de vente et la croissance de l'activité BtoB.

Ce développement futur sera également facilité par la mise en place de nouveaux outils logistiques, notamment le nouvel entrepôt de St Quentin-Fallavier.

Compte tenu de ces nombreux atouts, et même si le contexte actuel peut impacter à court terme ses performances économiques, le Groupe LDLC réitère sa capacité à retrouver sur le moyen terme ses taux de marge brute et de profitabilité normatifs.





Prochain rendez-vous :

Le 2 décembre 2022 à 10h00 – Visio conférence de présentation des résultats semestriels

Prochain communiqué :

Le 26 janvier 2023 après Bourse, chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2022-2023





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

[1] BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) : certification qui évalue les performances d'un bâtiment selon 10 thématiques environnementales et sociétales (gestion, bien-être et santé, énergie, transport, matériaux, eau, déchets, paysage et écologie, pollution, innovation.

[2] Catégorie Distribution de produits techniques – Étude BVA – Viséo CI – Plus d'infos sur escda.fr

