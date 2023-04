GROUPE LDLC : L'ARMOIRE DE BÉBÉ, LE CONCEPT-STORE SPÉCIALISTE DE LA PUÉRICULTURE DU GROUPE LDLC, OUVRE SE 10ÈME BOUTIQUE AU COEUR DE PARIS

L'Armoire de Bébé renforce sa présence à Paris avec l'ouverture d'une nouvelle boutique située au 15 boulevard Poissonnière, dans le 2 e arrondissement. Dans ce nouvel espace, le deuxième à Paris, tous les univers de la puériculture sont représentés : poussettes, sièges auto, repos de bébé, toilette, décoration, meubles, jouets d'éveil … Cette nouvelle implantation s'appuie également sur le site Internet larmoiredebebe.com, qui propose l'ensemble des références de l'enseigne.

L'Armoire de Bébé se distingue par son mélange de marques tendances, d'enseignes référentes et de créateurs du monde entier, permettant ainsi de proposer une offre variée à ses clients. Les produits proposés sont sélectionnés avec soin pour leur qualité, leur design et leur fonctionnalité. Dès l'entrée dans la boutique, vous serez accueillis par une décoration colorée et joyeuse ; tout y est pensé pour que les clients se sentent à l'aise et puissent profiter d'une expérience shopping agréable.



L'Armoire de Bébé met son expertise de la petite enfance au service de ses clients, et place ainsi l'accompagnement au cœur de sa stratégie de croissance. Convaincue que le conseil personnalisé est la clé pour répondre aux attentes et aux besoins des jeunes parents, l'enseigne met tout en œuvre pour offrir un service de qualité et un accompagnement sur mesure.



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

