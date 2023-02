GROUPE LDLC : L'ARMOIRE DE BÉBÉ, LE CONCEPT-STORE SPÉCIALISTE DE LA PUÉRICULTURE DU GROUPE LDLC, OUVRE SA 9ÈME BOUTIQUE EN PLEIN COEUR DE PARIS

L'Armoire de Bébé renforce sa présence dans l'Hexagone avec l'ouverture d'une nouvelle boutique avenue de Villiers, à quelques pas du Parc Monceau. Avec cette nouvelle implantation, l'enseigne confirme sa volonté de renforcer la proximité avec ses clients et de nouer de véritables échanges humains dans son concept-store de 45m 2 . Il s'agit de la 4 e boutique au format City (à être implantée en centre-ville) après Lyon Croix-Rousse, Villefranche-sur-Saône et Avignon, sur un total de 9 boutiques installées un peu partout en France.

UNE OFFRE PLURIELLE DANS UN CONCEPT CITADIN

Le format City permet une proximité indéniable du fait de la localisation des boutiques, sans pour autant sacrifier la pluralité de l'offre qui fait la force de L'Armoire de Bébé. Tous les univers de la puériculture sont représentés : poussettes, sièges auto, repas de bébé, toilette, décoration, meubles et jouets d'éveil… L'enseigne déniche le meilleur de l'univers de la puériculture, en mélangeant marques tendances, enseignes référentes et créateurs du monde entier. Ce sont au total plus de 850 références qui se côtoient dans cette nouvelle boutique à la déco léchée et à l'ambiance kids friendly, afin de proposer aux clients une expérience shopping unique.

Cette nouvelle implantation s'appuie également sur le site Internet larmoiredebebe.com, qui propose l'ensemble des références de l'enseigne. L'Armoire de Bébé se positionne comme un acteur référent dans l'univers de la puériculture et répond aux besoins de différentes typologies de clients en leur apportant des solutions adaptées à leur mode de vie.

L'ACCOMPAGNEMENT CLIENT COMME MOTEUR

L'Armoire de Bébé met son expertise de la petite enfance au service de ses clients, et place ainsi le conseil et l'accompagnement au cœur de sa stratégie de croissance. Chaque boutique a pour objectif d'être au plus près des demandes clients. Qu'il s'agisse de l'élaboration d'une liste de naissance, d'une démonstration d'un produit technique type siège auto ou poussette, ou d'aide dans le choix d'un article, toutes les conseillères en boutique sont formées pour répondre au mieux aux interrogations des parents et futurs parents, lorsqu'ils en ont besoin.

Et parce que l'accompagnement ne s'arrête pas au choix d'un produit, des ateliers sont également proposés en boutique tout long de l'année, pour préparer les parents à l'arrivée de leur enfant. Ces derniers pourront par exemple apprendre les bonnes pratiques du portage physiologiques ou recevoir des conseils sur l'allaitement avec des instructrices certifiées.

En 2023, L'Armoire de Bébé continue de mettre en œuvre sa stratégie de développement afin d'asseoir sa présence dans l'hexagone et se rapprocher encore plus de ses clients. Le site web quant à lui continue de s'étoffer et se développe pour renseigner et accompagner au mieux les clients.





Informations Pratiques

L'Armoire de Bébé Paris 17

9 avenue de Villiers, 75017 Paris - Tel : 01.77.75.35.08





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Margaux Rouillard / Marie-Claude Triquet

mrouillard@actus.fr – mctriquet@actus.fr

Tél. : 04 72 18 04 93

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : x21uYpVrZmedxp5yksdnZ5SYm5xlmJTJbJOWxJVtlJbIapxplWlil5adZnBpmmtp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78563-groupeldlc140223ouvertureadbparis.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com