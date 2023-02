GROUPE LDLC : DÉCLARATION DES DROITS DE VOTE AU 30 NOVEMBRE 2022

Actions du capital 6 171 776 Droits de vote théoriques (1) 8 960 804

Actions privées de droits de vote Autodétention au nominatif (2) 142 481 Autodétention au porteur (3) 10 678 Autres (4) 0 Droits de vote exerçables * 8 807 645

* = (1) – [(2)+(3)+(4)]

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

CONTACTS ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Margaux Rouillard / Marie-Claude Triquet

mrouillard@actus.fr – mctriquet@actus.fr

Tél. : 04 72 18 04 93

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mm5ukpZul2rFmGmcYslonGRmaWhim5HHbmHJxGqelJrJmnJkxZmWbZyWZnBpmmho

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Total du nombre de droits de vote et du capital :

- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78532-groupe-ldlc-100222-declaration-des-droits-de-vote-au-30-novembre-2022.pdf

