GROUPE LDLC : BILAN SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2023 DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE LDLC à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 8 745

Solde en espèces : 160 348,52 €

Au cours du 1 er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 53 805 titres 1 176 270,22 € 1 815 transactions VENTE 55 329 titres 1 212 282,88 € 1 916 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 10 269

Solde en espèces : 125 042,98 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 2 432

Solde en espèces : 103 216,90 €

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

CONTACTS ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Hélène De Watteville / Marie-Claude Triquet

mrouillard@actus.fr – mctriquet@actus.fr

Tél. : 04 72 18 04 93

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 815 53 805 1 176 270,22 1 916 55 329 1 212 282,88 02/01/2023 0 0 0 26 817 17212,56 03/01/2023 9 172 3634,94 12 385 8171,43 04/01/2023 17 530 11132,01 17 263 5572,21 05/01/2023 7 239 5030,5 19 1009 21569,19 06/01/2023 4 100 2130 24 613 13278,62 09/01/2023 6 123 2732,25 14 339 7564,04 10/01/2023 16 515 11436,3 11 575 12872,99 11/01/2023 3 144 3303,3 19 584 13732,29 12/01/2023 25 926 21896,2 18 693 16585,08 13/01/2023 27 697 16251,53 15 438 10277,85 16/01/2023 8 316 7369,34 14 698 16428,27 17/01/2023 23 632 14837,02 1 1 23,95 18/01/2023 26 708 16279,54 7 222 5135,66 19/01/2023 27 705 15823,02 5 107 2463,85 20/01/2023 13 282 6212,66 9 262 5804,61 23/01/2023 11 404 8840,37 19 554 12210,88 24/01/2023 18 605 13378,73 11 125 2811,25 25/01/2023 16 361 7937,34 14 516 11439,05 26/01/2023 1 9 199,35 10 369 8167,04 27/01/2023 34 1269 27293,65 4 208 4605,74 30/01/2023 15 603 12338,83 15 566 11754,29 31/01/2023 15 375 7620,9 16 423 8647,14 01/02/2023 16 462 9433,67 18 444 9230,72 02/02/2023 12 705 14406,18 18 550 11363,44 03/02/2023 24 777 15739,38 21 601 12245,98 06/02/2023 7 341 6860,61 19 366 7423,94 07/02/2023 2 80 1617,6 30 933 19157,2 08/02/2023 15 701 14521,64 18 305 6400,49 09/02/2023 17 295 5991,24 13 187 3845,21 10/02/2023 23 553 11167,95 1 100 2030 13/02/2023 3 82 1653,3 12 463 9357,74 14/02/2023 4 109 2201,8 17 502 10244,67 15/02/2023 12 438 9115,83 27 716 14898,03 16/02/2023 12 441 9273,3 18 505 10710,19 17/02/2023 13 351 7361,14 13 237 5029,59 20/02/2023 7 304 6539,19 16 708 15296,62 21/02/2023 18 636 13483,58 13 424 9013,39 22/02/2023 12 399 8185,29 10 336 6909,71 23/02/2023 10 252 5170,01 10 198 4078,31 24/02/2023 16 452 9203,26 9 250 5129 27/02/2023 1 40 816 26 666 13658,86 28/02/2023 2 160 3248 19 619 12920,57 01/03/2023 35 876 18255,66 4 200 4240 02/03/2023 0 0 0 24 707 14756,22 03/03/2023 3 110 2325,5 16 379 8069,78 06/03/2023 6 243 5236,5 12 490 10645,1 07/03/2023 21 674 14641,03 11 484 10586,92 08/03/2023 12 254 5565,75 14 477 10496 09/03/2023 13 235 5177 16 482 10744,26 10/03/2023 23 589 13190,12 11 374 8410,66 13/03/2023 23 693 15317,86 31 992 22272,78 14/03/2023 33 775 17288,31 13 506 11369,11 15/03/2023 32 602 13036,55 4 130 2798,25 16/03/2023 23 605 12812,33 3 153 3235,95 17/03/2023 22 495 10445,49 12 481 10282,14 20/03/2023 22 451 9350,81 11 282 5884,1 21/03/2023 13 565 11745,5 7 227 4765,05 22/03/2023 2 96 2008,2 13 452 9487,62 23/03/2023 7 109 2300,1 14 321 6816,5 24/03/2023 32 721 15309,71 18 668 14239,15 27/03/2023 22 454 9641,55 5 157 3377,6 28/03/2023 13 392 8226,67 44 574 12101,64 29/03/2023 11 216 4584,1 10 326 6949,6 30/03/2023 7 183 3943,36 17 368 7954,76 31/03/2023 6 143 3080,51 23 732 15998,88 03/04/2023 5 240 5376 17 409 9238,66 04/04/2023 11 301 6941,96 21 660 15277,55 05/04/2023 29 779 17576,58 13 413 9377,33 06/04/2023 12 495 11224,92 17 693 15808,72 11/04/2023 12 182 4142,39 9 368 8432,35 12/04/2023 31 896 20270,84 10 327 7562,14 13/04/2023 9 256 5699,56 12 340 7646,36 14/04/2023 22 763 16988,88 9 260 5813,16 17/04/2023 22 611 13600 11 289 6473,74 18/04/2023 19 625 13729,06 6 140 3089,35 19/04/2023 20 499 10774,36 10 216 4685,41 20/04/2023 17 402 8565,82 16 344 7361,39 21/04/2023 24 579 12218 5 124 2623,75 24/04/2023 26 959 19728,36 11 532 10917,12 25/04/2023 19 609 12141,88 10 220 4348,78 26/04/2023 14 597 12026,98 30 999 20081,8 27/04/2023 14 581 11921,07 11 411 8517,77 28/04/2023 24 607 12227,29 26 855 17250,74 02/05/2023 3 78 1594,8 22 368 7612,85 03/05/2023 4 165 3438,75 22 444 9358,9 04/05/2023 10 269 5676,71 27 529 11245,01 05/05/2023 7 438 9308,81 26 607 13065,61 08/05/2023 1 40 882 3 192 4219,2 09/05/2023 13 457 9998,15 13 419 9228,64 10/05/2023 3 82 1808 16 402 8952,98 11/05/2023 2 65 1456 9 243 5472,36 12/05/2023 10 334 7506,95 10 281 6362,46 15/05/2023 10 312 7050,3 6 203 4607,31 16/05/2023 13 461 10432,52 3 183 4147,9 17/05/2023 2 56 1270,6 17 488 11122,4 18/05/2023 0 0 0 28 847 20028,84 19/05/2023 19 689 16673,25 18 699 17003,52 22/05/2023 7 275 6696,2 8 330 8069,75 23/05/2023 0 0 0 15 472 11629,51 24/05/2023 29 600 14523,9 8 265 6432 25/05/2023 10 510 12248,42 21 455 10995,76 26/05/2023 3 143 3446,3 3 145 3520,01 29/05/2023 17 312 7455,21 3 150 3656,51 30/05/2023 17 522 12506,81 4 201 4831,7 31/05/2023 12 484 11578,1 23 624 14964,89 01/06/2023 15 375 9004,61 31 1189 29134,54 02/06/2023 13 435 10844,77 38 1026 25769,84 05/06/2023 41 1281 31547,7 3 36 880,6 06/06/2023 32 954 22760,72 3 62 1484 07/06/2023 26 714 16496,47 18 534 12387,52 08/06/2023 20 540 12370,21 16 563 12982,78 09/06/2023 11 351 8105,54 16 277 6443,1 12/06/2023 17 439 10003,76 20 567 13096,51 13/06/2023 8 395 9168,94 19 399 9312,58 14/06/2023 11 341 7948,3 15 390 9154,35 15/06/2023 29 721 16502,03 1 50 1167,5 16/06/2023 20 868 17503,13 20 758 15668,31 19/06/2023 34 1194 23421,27 16 264 5184,09 20/06/2023 3 175 3417 51 1542 30967,68 21/06/2023 7 201 4239,75 19 507 10798,19 22/06/2023 4 170 3611,24 17 277 5951,04 23/06/2023 35 792 16693,62 12 215 4617 26/06/2023 17 410 8351,33 4 36 731,5 27/06/2023 2 75 1520 24 393 8035 28/06/2023 0 0 0 29 670 14172,24 29/06/2023 11 178 3757,85 9 81 1717,1 30/06/2023 9 149 3146,89 25 507 10839,46

