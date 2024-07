GROUPE LDLC : ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE 2024-2025

LIMONEST, LE 24 JUILLET 2024 À 17H45

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 118,1 M€

DEMANDE IMPACTÉE PAR UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE INCERTAIN

MOTEURS DE CROISSANCE DU SECTEUR INTACTS

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC commente : « Le Groupe LDLC enregistre un chiffre d'affaires de 118,1 M€ au 1 er trimestre 2024-2025, en repli de -6,9% comparé au 1 er trimestre 2023-2024. Le contexte économique tendu combiné à l'incertitude politique en France appelle à la prudence et exerce une pression sur la demande tant du côté des entreprises que des consommateurs, enclins à reporter ou à réduire leurs investissements et leurs dépenses de consommation.

Malgré un contexte court terme défavorable, les fondamentaux du secteur des équipements high-tech ne sont cependant nullement remis en cause. Le Groupe poursuit ainsi sa stratégie de développement avec pour ambition de devenir le distributeur de référence pour un public diversifié et capter de nouvelles parts de marché. L'acquisition du fonds de commerce de la société Rue du Commerce le 10 juillet dernier s'inscrit dans cette stratégie. Elle nous permettra à la fois de renforcer notre positionnement dans le BtoC, particulièrement dans le segment Grand Public, et d'optimiser la profitabilité du Groupe.

Le cycle de renouvellement des équipements high-tech et l'innovation, particulièrement la montée en puissance de l'intelligence artificielle, constituent des moteurs puissants de développement pour nos marchés. Le Groupe LDLC dispose d'une assise financière solide et est parfaitement positionné pour saisir les opportunités de croissance et surperformer le marché sur le long terme. »

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DU 1 ER TRIMESTRE (1 ER AVRIL AU 30 JUIN) – NON AUDITÉ

En M€ - données non auditées 2024-2025 2023-2024 Var. en % Chiffre d'affaires T1 118,1 126,9 -6,9%

Données sociales : le chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2024-2025 s'établit à 103,3 M€

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2024-2025 : 118,1 M€

Le chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2024-2025 s'établit à 118,1 M€ en repli de -6,9% par rapport au 1 er trimestre 2023-2024.

Les activités BtoC réalisent un chiffre d'affaires trimestriel de 80,6 M€ en baisse de -4,3% par rapport au 1 er trimestre 2023-2024. Les revenus issus des boutiques affichent une croissance de +7,3%, soulignant la pertinence des investissements réalisés par le Groupe pour renforcer son maillage territorial et se rapprocher de ses clients. Les activités BtoB enregistrent un chiffre d'affaires de 34,6 M€ sur le 1 er trimestre 2024-2025, contre 39,2 M€ sur la même période en 2023-2024 (-11,7%). L'activité est toujours impactée par un contexte macroéconomique difficile et un environnement politique incertain incitant à la prudence et au report des investissements des entreprises.

Les autres activités ressortent à 2,9 M€, en baisse de -16,9%. L'Armoire de Bébé, dans l'univers de la puériculture, enregistre un chiffre d'affaires trimestriel de 1,9 M€ contre 2,3 M€ au 1 er trimestre 2023-2024.

ACTUALITÉS RÉCENTES ET PERSPECTIVES

Finalisation de l'acquisition du fonds de commerce Rue du Commerce

Le Groupe LDLC a annoncé le 10 juillet 2024 l'acquisition du fonds de commerce de la société Rue du Commerce. Cette opération s'inscrit parfaitement dans la stratégie du Groupe LDLC de renforcement de son positionnement dans le BtoC, d'élargissement de sa base clients et devrait permettre l'optimisation de la rentabilité sous l'effet du levier opérationnel.

Sur les six premiers mois de l'année 2024, le fonds de commerce Rue du Commerce a représenté un volume d'affaires d'environ 45 M€, pour un chiffre d'affaires d'environ 30 M€. Le fonds de commerce compte une quarantaine de collaborateurs.

Le prix d'acquisition du fonds de commerce s'élève à 6 M€, et a été entièrement financé par voie d'endettement bancaire.

Perspectives

Si la conjoncture politique et économique actuelle pèse sur la demande et allonge le cycle de renouvellement des produits high-tech, les perspectives du marché restent solides, portées par le remplacement attendu des équipements achetés durant la période Covid et par le développement de l'intelligence artificielle qui constitue un moteur de croissance additionnel.

Avec un réseau étendu de 127 boutiques, un service client reconnu, une base clientèle élargie et une assise financière solide, le Groupe LDLC dispose d'atouts compétitifs majeurs pour bénéficier pleinement du prochain cycle de croissance, capturer de nouvelles parts de marchés et retrouver des niveaux de profitabilité normatifs à moyen terme.

Prochain communiqué :

Le 31 octobre 2024 après Bourse, chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2024-2025

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte près de 1 190 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

