GROUPE LDLC : ACTIVITÉ DU 1ER SEMESTRE 2023-2024

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL CONSOLIDÉ DE 266,9 M€ EN PROGRESSION DE +5,1%

ACCÉLÉRATION DE L'ACTIVITÉ AU 2 È ME TRIMESTRE (+9,7%) ET RETOUR DE LA CROISSANCE ORGANIQUE (+4,4%)

LIMONEST, LE 25 OCTOBRE 2023 À 17h45

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC commente : « Le Groupe LDLC enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 266,9 M€ au 1 er semestre 2023-2024, en hausse de +5,1% et de +0,2% à périmètre constant. L'amélioration de la tendance observée au cours des derniers trimestres se poursuit et le 2 ème trimestre marque le retour à la croissance organique positive. L'activité des boutiques reste très dynamique tandis que le ralentissement observé dans l'activité BtoB se poursuit, du fait d'un environnement économique hostile, mais à un rythme moindre.

Malgré des aléas conjoncturels toujours bien présents, la stratégie mise en place par le Groupe pour accroître sa notoriété et ses parts de marché porte ses fruits. La tendance observée au 1 er semestre devrait se poursuivre sur le reste de l'année et nous permet de viser une légère croissance à périmètre constant sur l'ensemble de l'exercice 2023-2024, conformément à l'objectif annoncé.

Le Groupe reste concentré sur l'exécution de sa feuille de route afin de saisir pleinement les opportunités de croissance dès la reprise plus franche de ses marchés. Le renforcement de notre maillage territorial, l'accroissement de notre notoriété, l'élargissement de notre offre produits et services constituent des piliers stratégiques pour devenir la marque high-tech de préférence pour un public diversifié et continuer à capter de nouvelles parts de marché. »

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DU 1 ER SEMESTRE (1 ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE) – NON AUDITÉ

En M€ 2023-2024 2022-2023 Var. en % Chiffre d'affaires 1 er trimestre 126,9 126,3 +0,5% Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 140,0 127,6 +9,7% Cumul 1 er semestre 266,9 253,9 +5,1%

Information semestrielle, données sociales : le chiffre d'affaires du premier semestre 2023-2024 s'établit à 230,3 M€

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2023-2024 à 266,9 M€

Au 30 septembre, le chiffre d'affaires s'est établi à 266,9 M€ en hausse de +5,1% par rapport au 1 er semestre 2022-2023. À périmètre constant (hors effet A.C.T.I. MAC consolidé depuis le 1 er avril 2023), le chiffre d'affaires est en hausse de +0,2%. Le 2 ème trimestre marque un retour à la croissance organique (+4,4% comparé au 2 ème trimestre 2022-2023) du fait notamment de la normalisation progressive des taux d'équipements à neuf en matériel high-tech.

Les activités BtoC enregistrent un chiffre d'affaires de 178,6 M€, en hausse de +7,4% par rapport au 1 er semestre 2022-2023 et de +5,1% à périmètre constant. Le rythme de croissance organique s'est ainsi accéléré sur le semestre avec +8,8% enregistré au 2 ème trimestre (contre +1,4% enregistré au 1 er trimestre 2023-2024).

La croissance est portée par les revenus issus des boutiques qui s'élèvent à 63,2 M€, soit une hausse de +20,9%. Cette croissance solide confirme la pertinence des investissements réalisés par le Groupe pour renforcer son maillage territorial et se rapprocher de ses clients. Le 2 ème trimestre marque également le retour à la croissance de l'activité « Online ».

Les activités BtoB enregistrent un chiffre d'affaires de 81,3 M€ au 1 er semestre 2023-2024 contre 81,1 M€ sur la même période en 2022-2023 (+0,3%). À périmètre constant, l'activité reste en recul de -10,6%, toujours impactée par un contexte macroéconomique incitant à la prudence et au report des investissements des entreprises.

Le ralentissement décélère cependant au cours du semestre avec un recul limité de -5,5% à périmètre constant au 2 ème trimestre 2023-2024 (contre -15,5% au 1 er trimestre 2023-2024). Les fondamentaux de cette activité restent solides, compte tenu de l'essor et du caractère évolutif du numérique et des besoins d'adaptation permanents qu'il induit pour les professionnels.

Les autres activités s'établissent à 7,0 M€, en hausse de +8,2%. L'Armoire de Bébé, dans l'univers de la puériculture, enregistre un chiffre d'affaires de 4,6 M€, en hausse de +3,4%, contre 4,5 M€ au 1 er semestre

2022-2023.

Renforcement de la politique sociale du Groupe LDLC

Sur le semestre, le Groupe LDLC a continué à développer sa politique sociale. Après le passage à la semaine de 32 heures en 4 jours, le Groupe a poursuivi son innovation dans sa politique de bien-être au travail en proposant un congé post-natal de 20 semaines à l'attention de tous ses salariés, hommes et femmes.

Cette mesure s'inscrit dans la démarche volontariste du Groupe de proposer un modèle social innovant dans une optique d'amélioration constante, des conditions de travail pour le bien-être de ses équipes et des performances de l'entreprise.

Perspectives

Le cycle de renouvellement des équipements en BtoC se relance graduellement et les actions de notoriété mises en place par le Groupe LDLC pour conquérir de nouveaux clients, telles que les campagnes publicitaires TV ou l'extension gratuite de la garantie à 3 ans, permettent au Groupe de surperformer les tendances de marché.

L'environnement économique actuel appelle encore à la prudence au sein des entreprises mais les fondamentaux du secteur des équipements high-tech restent intacts et le renouvellement du parc informatique des entreprises est essentiel à leur efficience opérationnelle et à leur cybersécurité.

Les signaux positifs observés au 1 er trimestre 2023-2024, confirmés et renforcés au 2 ème trimestre, permettent au Groupe LDLC de réitérer avec confiance son objectif de retour à une légère croissance à périmètre constant sur l'ensemble de l'exercice 2023-2024.

Le Groupe LDLC entend poursuivre sa politique de développement de sa notoriété et devenir la marque high-tech de référence auprès d'un public de plus en plus large et continuer à profiter pleinement du démarrage de nouveaux cycles de renouvellement produits.

