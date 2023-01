GROUPE LDLC : ACTIVITÉ DES NEUF PREMIERS MOIS 2022-2023

LIMONEST, LE 26 JANVIER 2023 À 17H45

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 424,7 M€

MEILLEURE ORIENTATION AU 3 ÈME TRIMESTRE AVEC UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 170,8 M€ ET UNE ACTIVITÉ BOUTIQUES EN CROISSANCE

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC commente : « Comme anticipé, le Groupe LDLC enregistre sur les neufs premiers mois un chiffre d'affaires à 424,7 M€ en recul de -19,1% par rapport à l'an passé. Après un 1 er semestre pénalisé par un effet de base défavorable et un contexte peu porteur (hausse des prix de l'énergie, inflation, appréciation du dollar face à l'euro, etc.), l'activité du 3 ème trimestre marque une inversion de tendance.

Sans renouer encore avec la croissance, les ventes du trimestre sont en effet mieux orientées. Une dynamique conforme à ce que nous avions évoqué dans nos précédentes communications. L'activité des boutiques, où le Groupe a fortement investi ces derniers mois, ressort d'ailleurs en croissance sur la période.

Cela démontre la pertinence de la stratégie du Groupe qui a poursuivi ses investissements pour son développement. Sur le trimestre, nous avons notamment continué nos actions pour accroître notre notoriété, élargir notre maillage territorial et renforcer nos capacités logistiques avec la mise en route du nouveau centre logistique de St-Quentin-Fallavier.

Nous sommes sereins dans notre capacité à saisir et profiter de la reprise de nos marchés, dès qu'elle se confirmera. »

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ À NEUF MOIS (1 ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE)

En M€ - données non auditées 2022-2023 2021-2022 Var. en % Chiffre d'affaires S1 253,9 333,5 -23,9% Chiffre d'affaires T3 170,8 191,3 -10,7% Cumul 9 mois 424,7 524,8 -19,1%

Données sociales : le chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2022-2023 s'établit à 158 M€ et le chiffre d'affaires 9 mois à 388,1 M€.



Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2022-2023 : 170,8 M€

Le chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2022-2023 s'établit à 170,8 M€ en recul de -10,7% par rapport au 3 ème trimestre 2021-2022. Ce repli d'activité est toutefois moins important que ceux observés sur les deux premiers trimestres de l'exercice du fait d'un effet de base moins exigeant et d'une actualité produits plus riche (lancement de nouveaux processeurs et de cartes graphiques) qui a stimulé les ventes, notamment auprès des particuliers.

Ainsi, les activités BtoC réalisent un chiffre d'affaires trimestriel de 117,1 M€ en recul de -11,4% par rapport au 3 ème trimestre 2021-2022. Les revenus des boutiques repassent en territoire positif avec une croissance de +5,5% à 37,2 M€. Cette progression souligne la pertinence des investissements réalisés par le Groupe pour renforcer son maillage territorial et se rapprocher de ses clients.

Les activités BtoB enregistrent, quant à elles, un chiffre d'affaires de 50,0 M€ sur le 3 ème trimestre 2022-2023, contre 55,5 M€ sur la même période en 2021-2022 (-9,8%). À noter, une légère amélioration par rapport au 2 ème trimestre de l'exercice (rappel : -13,6%).

Les autres activités sont stables à 3,6 M€ (+1,3%). L'Armoire de Bébé, dans l'univers de la puériculture, enregistre un chiffre d'affaires de 2,3 M€ contre 2,4 M€ au 3 ème trimestre 2021-2022.



Chiffre d'affaires 9 mois 2022-2023 : 424,7 M€

À l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2022-2023, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 424,7 M€, en repli de -19,1%. Ce recul s'explique en partie par un effet de base exigeant, dû à l'activité encore à un niveau exceptionnel au 1 er semestre 2021-2022. Il est également lié à un taux d'équipement à neuf encore élevé des ménages et des professionnels, après les achats high-tech importants réalisés lors de la période Covid. Enfin, le contexte économique marqué par de fortes hausses des prix, en particulier de l'énergie, a pesé sur les dépenses discrétionnaires des ménages et les investissements des entreprises.

Le chiffre d'affaires BtoC est à 283,5 M€ contre 368,4 M€ à fin décembre 2021. Les activités online ont été plus impactées par la baisse des dépenses (-29,7%). Les boutiques ont particulièrement bien résisté avec un chiffre d'affaires sur 9 mois de 89,5 M€ (-3,3%). Depuis le début de l'exercice, le Groupe LDLC a ouvert 18 boutiques informatique et compte désormais 96 points de vente high-tech physiques.

Le BtoB ressort à 131,1 M€ en recul de -10,3%. S'il résiste mieux que le BtoC, il est pénalisé par les reports de dépenses high-tech des entreprises, mesure transitoire pour faire face à leur hausse des coûts liée notamment à la flambée de l'énergie et à la forte volatilité du dollar. Sur le moyen long terme, ce segment est stratégique pour le Groupe LDLC car les professionnels devront investir pour s'adapter à l'essor du numérique et aux nouveaux usages et besoins qu'il induit. Développant sa présence sur ce segment depuis plusieurs années, le Groupe est parfaitement positionné pour profiter de la croissance du BtoB dès son redémarrage. Il a d'ailleurs annoncé en décembre 2022 son projet d'acquisition du Groupe A.C.T.I. MAC, qui viendrait renforcer fortement l'offre B2B.

Les autres activités totalisent un chiffre d'affaires sur 9 mois de 10,0 M€, contre 10,2 M€ au 31 décembre 2021. L'Armoire de Bébé poursuit sa croissance avec un chiffre d'affaires de 6,8 M€, en hausse de +6,2%. L'enseigne est notamment portée par le développement de son réseau de boutiques (8 boutiques au 31 décembre 2022 contre 5 au 31 décembre 2021).



ACTUALITÉS RÉCENTES ET PERSPECTIVES

Acompte sur dividende au titre de l'exercice 2022-2023

Pour rappel, le Groupe LDLC a décidé le versement d'un acompte sur dividende, à titre ordinaire, de 0,40 € par action au titre de l'exercice 2022-2023 (détachement le 22 février 2023 et mis en paiement le 24 février 2023).



Rappel sur l'entrée en vigueur du dividende majoré à compter de la clôture de l'exercice 2024-2025

Le Groupe LDLC rappelle également que le premier dividende majoré sera attribuable en 2025, à l'occasion de la distribution éventuelle du dividende au titre de l'exercice 2024-2025 devant se clore le 31 mars 2025. Dans ce cadre, le Groupe LDLC invite ses actionnaires à inscrire leurs actions au nominatif avant le 31 mars 2023. Une notice d'information contenant les questions-réponses les plus fréquentes sur l'entrée en vigueur du dividende majoré sera mise en ligne sur le site internet de la Société : www.groupe-ldlc.com . Cette notice pourra être actualisée par le Groupe LDLC en fonction des circonstances. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement le site internet pour se tenir informés des éventuelles mises à jour apportées.



Un engagement renforcé pour la mixité femme/homme

Le Groupe LDLC a annoncé avoir renforcé son soutien aux équipes de basket de LDLC ASVEL Féminin pour le porter au même niveau que son engagement avec l'équipe masculine LDLC ASVEL. Premier club de sport à haut niveau ayant choisi de devenir Entreprise à mission, LDLC ASVEL Féminin accompagnera par ailleurs le Groupe LDLC dans l'atteinte de ses objectifs de mixité. Le Club pourra notamment proposer son aide pour le recrutement de vendeuses et d'étudiantes afin de renforcer la parité au sein des magasins LDLC et de L'École LDLC. Il viendra aussi dispenser auprès des équipes du Groupe LDLC des modules de formation ayant pour thématiques le management et la mixité professionnelle. Pour rappel, LDLC ASVEL Féminin a pour ambition de devenir une référence en matière d'engagement citoyen autour d'une notion centrale, l'accomplissement des femmes.



Perspectives

Ayant enregistré, comme prévu, une meilleure orientation de ses ventes au 3 ème trimestre, le Groupe aborde la fin de l'exercice 2022-2023 avec confiance. L'activité devrait toujours bénéficier de la commercialisation récente d'innovations produits notamment sur les processeurs et les cartes graphiques (nouvelles gammes majeures mises sur le marché tous les deux ans).

Ainsi, la reprise progressive de l'activité devrait permettre au Groupe LDLC de davantage tirer parti des atouts de son modèle économique soutenant ainsi la profitabilité de l'exercice 2022-2023.

À moyen terme, le Groupe évolue sur des marchés porteurs. Afin de capter l'essentiel de la croissance de ces marchés dès leur reprise, le Groupe LDLC peut s'appuyer sur des fondamentaux solides, une situation financière et des actions de soutien à son développement. Il tirera notamment profit du renforcement de sa notoriété, de l'accélération du développement de son réseau de points de vente et de la croissance de l'activité BtoB.

Ce développement futur sera également facilité par la mise en place de nouveaux outils logistiques, avec notamment la montée en charge du nouvel entrepôt de St-Quentin-Fallavier.

Compte tenu de ces nombreux atouts, et même si le contexte actuel peut impacter à court terme ses performances économiques, le Groupe LDLC réitère sa capacité à retrouver sur le moyen terme ses niveaux de marge brute et de profitabilité normatifs.





Prochain communiqué :

Le 27 avril 2023 après Bourse, chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2022-2023



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

