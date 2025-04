Groupe JAJ a bien terminé son exercice 2024/2025

(AOF) - Au quatrième trimestre de son exercice 2024/2025, Groupe JAJ a vu son chiffre d'affaires progresser de 14,5 %, à 6,72 millions d'euros, portant la hausse sur le second semestre à 10,3 %. En revanche, sur l'ensemble de l'exercice, les ventes du concepteur et fabricant de vêtements de sport et de loisirs sont en léger repli de 0,4 %, à 28,66 millions d'euros. Le groupe estime que sans la grève des dockers du port du Havre, les revenus annuels auraient dû croître.

Néanmoins, la société reste confiante et prévoit un retour de la croissance dès l'exercice 2025/2026, notamment grâce à un carnet de commandes Hiver 25/26 en progression de 19 %.

