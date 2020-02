GROUPE GORGE : Groupe Gorgé : Croissance organique soutenue dans les 3 pôles d'activité en 2019 (+10,8 %)

Paris, le 26 février 2020, 17h30

(en millions d'euros) T4 20191 T4 20182 Variation (organique) 2019[1] 2018[2] Variation (organique) Systèmes Intelligents de Sûreté 32,9 32,8 +0,4 %

(+2,6 %) 112,5 102,1 +10,2 %

(+13,1 %) Protection des Installations à Risques 26,7 24,0 +11,3 %

(+18,0 %) 91,8 90,9 +1,0 %

(+11,0 %) Impression 3D 20,0 19,4 +3,1 %

(+0,0 %) 71,3 60,9 +17,1 %

(+6,3 %) Structure et éliminations (0,2) (0,3) n.s (0,9) (0,7) n.s Chiffre d'affaires consolidé 79,4 75,8 +4,6 %

(+7,6 %) 274,6 253,2 +8,5 %

(+10,8 %) Carnet de commandes fin de période 606,2 214,0 +183,3 % 606,2 214,0 +183,3 %

Le chiffre d'affaires 2019 de Groupe Gorgé a progressé de 8,5 % à données publiées et de 10,8% à données comparables, conformément aux objectifs, cette croissance est portée par l'ensemble des pôles d'activité. Au quatrième trimestre 2019, il est en hausse de 4,6 % à 79,4 millions d'euros (+7,6 % à périmètre comparable).

Au 31 décembre 2019, le carnet de commandes de Groupe Gorgé atteint 606,2 millions d'euros, multiplié par près de 3 par rapport au 31 décembre 2018.

Dans le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 112,5 millions d'euros en 2019, en nette hausse de 10,2 % à données publiées et de 13,1 % à données comparables, en neutralisant la contribution des sociétés SSI et EN Moteurs cédées en 2018. Le chiffre d'affaires croît de 0,4 % au quatrième trimestre 2019 à 32,9 millions d'euros, 2,6 % à données comparables, affecté par le fort repli de l'activité Simulation.

Au 31 décembre 2019, le carnet de commandes du pôle atteint 526,3 millions d'euros, multiplié par 4,4 par rapport au 31 décembre 2018, il apporte une visibilité exceptionnelle pour les prochaines années.

Dans le pôle Protection des Installations à Risques, l'année 2019 a été marquée par la poursuite de la revue du portefeuille d'activités avec la cession du groupe Cimlec en juillet 2019 et le redressement des activités dans le nucléaire et la Protection Incendie afin de reprendre une trajectoire de croissance rentable. Le chiffre d'affaires 2019 s'établit à 91,8 millions d'euros en 2019, en hausse de 1,0 % à données publiées et de 11,0 % à données comparables. Cette évolution traduit, comme anticipé, la poursuite de l'amélioration de l'ensemble des activités du pôle. Au quatrième trimestre 2019, le pôle affiche une croissance de 11,3 %, portée par l'activité Protection Incendie.

Le carnet de commandes du pôle s'établit à 73,8 millions d'euros au 31 décembre 2019, en baisse de 14,7 % par rapport au 31 décembre 2018 et de 14,2 % à données comparables. Ce recul s'explique par un effet de base élevé en 2018 et ne reflète pas les perspectives commerciales positives attendues en 2020 dans le pôle.

Le chiffre d'affaires du pôle Impression 3D atteint 71,3 millions d'euros au 31 décembre 2019, en forte progression de 17,1 % par rapport à 2018 (+6,3 % à données comparables). Le pôle réalise un quatrième trimestre en hausse de 3,1 % à données publiées (stable à données comparables) sur une base de comparaison 2018 élevée. La performance trimestrielle traduit des situations contrastées au sein des activités. Le chiffre d'affaires de l'activité Systems est en hausse de 0,5 % et Products de 13,7 % ce trimestre.

Perspectives 2020

En 2019, le groupe attend un résultat à son plus haut niveau historique grâce à l'amélioration de la rentabilité dans l'ensemble de ses pôles et la plus-value de plus de 20 millions d'euros liée à la cession du groupe Cimlec.

Pour 2020, le groupe s'attend aux évolutions suivantes sur ses marchés :

Dans le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté, la performance de la Robotique devrait continuer d'être de très bon niveau, portée par le contrat de robotique pour les marines belge et néerlandaise dont la contribution annuelle devrait s'établir à environ 15 millions d'euros. De nouvelles opportunités importantes de contrats de chasse aux mines sont d'ores et déjà identifiées dans plusieurs pays et pourraient se matérialiser dans les 36 prochains mois. La croissance de l'activité Aérospatial devrait être plus modérée.

Dans le contexte macro-économique actuel, le pôle vise une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 10 % en 2020.

Dans le pôle Protection des Installations à Risques, les perspectives commerciales sont attendues de bon niveau dans l'ensemble de ses marchés avec le redémarrage des projets dans l'Oil & Gas et le nucléaire. La tendance de croissance observée au quatrième trimestre devrait s'amplifier en 2020.

Le pôle Impression 3D travaille depuis plusieurs années sur des projets d'industrialisation de l'impression 3D dans différents secteurs d'activité. Ces projets mettent en œuvre un nombre important de machines dédiées à des applications de production consommant plusieurs tonnes de matière. Bien qu'aucune commande industrielle a été conclue en 2019, le groupe espère une première commande de ce type dans les prochains mois.

Le pôle vise un objectif de croissance d'environ 5 % de son chiffre d'affaires en 2020.

En 2020, le groupe vise par conséquent les objectifs suivants :

une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 10 %,

une amélioration du résultat dans l'ensemble des pôles.

Prochain rendez-vous financier :

Présentation des résultats annuels 2019 le lundi 23 mars 2020 après bourse.

A cette occasion, Raphaël Gorgé, Président-Directeur Général, et Loïc Le Berre, Directeur Général Adjoint Finances, commenteront les résultats de Groupe Gorgé à la communauté financière et répondront aux questions des analystes, lors d'une conférence qui se déroulera:

le mardi 24 mars 2020 à 10h00

au Centre de Conférence Edouard VII - 23 Rue Édouard VII, 75009 Paris.

À propos de Groupe Gorgé

Créé en 1990, Groupe Gorgé est un groupe indépendant présent dans des industries de haute technologie. Le Groupe est aujourd'hui actif dans les secteurs de la sécurité et de la protection en environnements extrêmes ainsi que dans le secteur de l'impression 3D. Au cours de 30 ans d'histoire, Groupe Gorgé a toujours su se développer et être un acteur des innovations technologiques et industrielles de son temps.





Systèmes Intelligents de Sûreté :

Développer des solutions technologiques innovantes et complètes pour des missions complexes dans des environnements hostiles ou contraints.



Protection des Installations à Risques :

Protéger les hommes et assurer la protection active et passive des installations pour les marchés de l'énergie et sur les secteurs industriels et tertiaires en France. Assurer la maintenance de ces systèmes de protection.



Impression 3D :

Accompagner les grands acteurs industriels dans leurs innovations et process de production en proposant des imprimantes 3D et des matériaux associés, des logiciels et pièces imprimées en 3D.



Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 274,6M€ en 2019. Il s'appuie sur 1 800 collaborateurs et une présence dans 7 pays.





Plus d'informations sur

www.groupe-gorge.com / Suivez

@GroupeGorge sur Twitter



Groupe Gorgé est côté sur Euronext Paris Compartiment B

Code ISIN: FR0000062671

Mnémo : GOE





[1] Données non auditées

[2] Dans le pôle Protection des Installations à Risques, Cimlec et ses filiales (groupe Cimlec) ont été cédés le 9 juillet 2019. Conformément à la norme IFRS 5 - Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, le chiffre d'affaires 2019 et les données historiques n'incluent pas la contribution du groupe Cimlec.