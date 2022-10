GROUPE GORGE : ECA Group et iXblue unissent leurs forces et deviennent Exail

A la suite de l'acquisition d'iXblue par Groupe Gorgé fin septembre, ECA Group, filiale de Groupe Gorgé, et iXblue annoncent aujourd'hui que les deux sociétés opéreront sous une nouvelle marque commune :

Avec cette alliance, Exail devient un champion industriel mondial de la haute technologie spécialisé en matière de robotique, de navigation maritime, d'aérospatiale et de photonique. En combinant une expertise technologique et une empreinte géographique complémentaires, soutenues par un solide héritage en matière d'innovation, Exail fournit à sa base mondiale de clients des technologies de pointe, allant des composants et capteurs aux systèmes de drones complets.

Le rassemblement des équipes autour d'une marque commune va permettre à Exail de devenir un acteur mondial capable d'adresser de nouveaux marchés majeurs, mais également de fédérer les 1 500 collaborateurs du groupe, répartis sur l'ensemble du territoire français, autour d'une même bannière. Les nouvelles synergies créées avec Exail ouvrent des perspectives de développement de nouveaux produits et systèmes qui repousseront les limites technologiques actuelles et permettront de participer au rayonnement technologique de la France sur la scène internationale.

Exail a pour ambition de répondre à de nombreux défis du monde actuel, qu'ils soient sécuritaires, environnementaux ou sociétaux. Le groupe est convaincu que le développement de technologies de rupture permettra de répondre à ces nouveaux enjeux. Les équipes d'Exail continueront à créer toujours plus de solutions innovantes pour explorer de nouveaux territoires, depuis le fond des océans jusqu'aux confins de l'espace. Par la maîtrise de technologies de pointe, le groupe sera au cœur des missions les plus complexes de ses clients.

A propos d'Exail

Exail est une entreprise industrielle spécialisée dans les technologies de pointe dans les domaines de la robotique, du maritime, de la navigation, de l'aéronautique, du spatial et de la photonique. S'appuyant sur une forte culture entrepreneuriale, Exail assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères. Depuis le fond des océans jusqu'aux confins de l'espace, Exail augmente les capacités de ses clients grâce à ses composants, produits et systèmes. Employant 1 500 collaborateurs dans le monde, l'entreprise opère dans plus de 80 pays. Exail est née en 2022 après qu'ECA Group et iXblue ont uni leurs forces. La société fait partie du Groupe Gorgé, une entreprise familiale spécialisée dans les hautes technologies.

Plus d'informations sur www.exail.com

À propos de Groupe Gorgé

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 178 millions d'euros en 2021. Il est présent dans la robotique autonome, l'ingénierie et les systèmes de protection et emploie désormais près de 2 000 collaborateurs.

Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).

