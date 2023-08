Groupe GAUSSIN publie ses revenus du 1er semestre 2023 et confirme ses perspectives de croissance



Chiffre d’affaires et revenus de licences de 13,6 M€ en retrait de -49%

Trésorerie de 15,9 M€ au 31 juillet 2023

Un carnet de commandes de 155 M€ en hausse de 20,2% au 30 juin 2023*

Un objectif de chiffre d’affaires supérieur à 100 M€ en 2023 grâce à la facturation au second semestre d’en-cours importants en prévision des livraisons en Amérique du Nord et de la croissance de l’activité sous-terrain