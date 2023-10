Groupe Forward acquiert 2L Patrimoine et Fimonda

Les dirigeants de 2L Patrimoine, Emmanuel de Loynes, Franck Latrace et Fabrice Picard ont accompagné avec succès 300 clients particuliers pour un encours total de 200 millions d'euros. Leur expertise reconnue renforcera la capacité de Groupe Forward à servir ses clients privés.

(AOF) - Groupe Forward, filiale de Groupe Premium, renforce son empreinte dans le secteur de la gestion de patrimoine. À travers ses deux marques bien établies, Forward Finance pour les clients institutionnels et Forward Patrimoine pour la clientèle privée, le Groupe Forward a conclu l'acquisition de deux cabinets de gestion de patrimoine, 2L Patrimoine et Fimonda. A l’issue de ces opérations, Groupe Forward conseille 16 milliards d’euros d’actifs dont 700 millions d’encours placés.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.