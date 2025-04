GROUPE ETPO SA (ex CIFE) : Communiqué sur les résultats annuels 2024

Groupe ETPO SA

Communiqué sur les Résultats annuels 2024

Saint-Herblain, le 24 avril 2025

Le Conseil d'Administration de la société Groupe ETPO SA réuni le 24 avril 2025 , a arrêté les comptes sociaux, ainsi que les comptes consolidés de l'exercice 2024. Ces derniers sont établis selon les normes comptables internationales IFRS.

Comptes Consolidés (en k€) 2024 2023 Var. Chiffres d'affaires 252 681 242 021 4,4% EBITDA 16 718 21 057 -20,6% Résultat opérationnel courant 11 818 1 014 ns Autres produits et charges opérationnels 296 1 479 -80,0% Résultat Opérationnel 12 114 2 493 ns Résultat net de l'ensemble consolidé 14 293 3 478 ns Dont Part du Groupe 13 148 1 962 ns Dont Intérêts Minoritaires 1 145 1 516 -24,5%

Faits significatifs

En 2023, les Groupe ETPO et Groupe Spie batignolles sont entrés en négociation exclusive pour initier un processus de rapprochement. Celui-ci s'est fait par l'acquisition du bloc majoritaire en janvier 2024 puis par le lancement d'une Offre Publique d'Achat Simplifiée sur le solde du capital.

Préalablement à l'acquisition, le Groupe ETPO a cédé à son ancienne société mère la SAS EMBREGOUR, ses activités immobilières et a procédé à la mise en distribution d'un dividende en nature sur les titres de la société AGO5 , société détenant une participation de 5 % dans le capital de la Société Concessionnaire Aéroports du Grand Ouest. Les cessions ont généré sur la période un profit consolidé de 5,7 M€.

Par ailleurs, l'Assemblée générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de SA CIFE du 25 juin 2024 a décidé de modifier la dénomination sociale de la société holding en Groupe ETPO SA .

Comptes consolidés 2024 du Groupe ETPO

Dans la continuité de 2023, notre activité est en progression de 4,4 % par rapport à l'exercice précédent et s'établit à un nouveau niveau historique. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel consolidé de 252,7 M€ contre 242,0 M€ en 2023. Cette croissance est surtout marquée en métropole et est plus modérée dans les départements d'outre-mer. L'activité à l'international est en décroissance de près de 37% par rapport à 2023 avec notamment l'activité au Canada qui, compte tenu des évolutions de périmètre n'est que de 15,3 M€ contre 29,6 M€ en 2023.

Sur un plan géographique, le Groupe a réalisé près de 65 % de son activité en France métropolitaine, et près de 26 % dans les départements d'Outre-mer, contre respectivement 59 % et 26 % en 2023. La part d'activité réalisée à l'international (Canada et Afrique essentiellement) s'élève à près de 9 % du volume total contre 15 % en 2023.

En diminution, notre EBITDA ressort en 2024 à +16,7 M€ (6,6 % du CA) contre +21,0 M€ (8,7 % du CA) en 2023.

Le résultat opérationnel total est un profit de 12,1 M€ contre un profit de 2,5 M€ en 2023. Rapporté à notre chiffre d'affaires, ce résultat correspond à +4,79 % du chiffre d'affaires contre +1,03 % en 2023. Le résultat opérationnel intègre sur la période une charge non récurrente de 0,4 M€ liée à la prise en compte du solde des coûts de conseils et expertise sur le projet de rapprochement avec le Groupe Spie batignolles. Le résultat intègre aussi un profit non récurrent sur résultat de cession et de sortie des filiales canadiennes et roumaines pour 0,7 M€ .

Dans la continuité des exercices précédents, nos activités de Travaux publics confirment leurs performances notamment dans nos métiers spécialisés et dans la zone océan indien.

Le résultat net consolidé intègre pour 5,7 M€ le résultat consolidé de cession des filiales immobilières qui sont sorties du périmètre du Groupe.

Le résultat net consolidé total s'élève donc à 14,3 M€ contre 3,5 M€ en 2023.

La Part du Groupe dans ce résultat net est un profit net de 13,1 M€ contre un profit net de 1,9 M€ en 2023. Il représente +5,2% du chiffre d'affaires contre +0,8 % en 2023.

En forte augmentation par rapport à 2023, le résultat net par action s'élève à +11,18 €uros contre +1,67 €uros en 2023.

Le Groupe poursuit ses investissements , en matériels notamment. Ils se sont élevés à 15,1 M€ en 2024 (dont 6,1 M€ de flux IFRS16 sur les locations et crédits-baux) contre 17,2 M€ (dont 4,1 M€ de flux IFRS16) en 2023.

Les dettes financières s'élèvent à 18,5 M€ (dont 2,3 M€ de découverts bancaires) à la fin de l'exercice, contre 17,9 M€ (dont 0,1 M€ de découverts bancaires) à la fin de l'exercice précédent.

La part des dettes financières liées à l'application de la norme IFRS16 sur les locations s'élève à 12,2 M€ à la clôture de l'exercice 2024, contre 11,1 M€ en 2023.

La trésorerie totale nette de découverts bancaires sur les activités conservées , d'un montant de 79,8 M€ (trésorerie et placements à court, moyen et longs termes) est en augmentation nette de 0,2 M€ sur l'exercice.

L' endettement financier net ressort à -63,6 M€ à fin 2024 contre -61,8 M€ à fin 2023. Retraité des dettes IFRS16, l'endettement financier net s'élève à fin 2024 à - 75,8 M€ contre -72,9 M€ à fin 2023.

Les fonds propres s'élèvent à 73,6 M€ (dont 69,7 M€ part du Groupe) et sont en augmentation nette de 10,1 M€ par rapport au 31 décembre 2023. Les capitaux propres consolidés sont retraités à la baisse de 1,2 M€ correspondant aux actions en autocontrôle .

Comptes de la société mère Groupe ETPO SA

La société mère a dégagé un profit net en 2024 de 19,1 M€ , contre un profit net de 3,7 M€ en 2023. Le résultat de cette année a été impacté à la hausse par une augmentation des dividendes encaissés pour 13,1 M€ et par la plus-value de cession sur titres de participations pour 7,2 M€ . La holding a également engagé des coûts non récurrents de conseils et expertises liés au projet de rapprochement avec le Groupe Spie batignolles pour 0,4 M€. En 2024, sa principale filiale ETPO, a procédé à un remboursement partiel de 0,5 M€ sur un abandon de compte-courant assorti d'une clause de retour à meilleure fortune.

Le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, qui se réunira le 16 juin 2025, la distribution d'un dividende de 11,33 €uros par action pour un montant total de 13 596 k€ .

____________________________________

Perspectives 2025

Le Groupe débute l'année 2025 avec un carnet de commandes travaux d'environ 225 M€ au 1 er janvier 2025. Ce carnet est en retrait de 25 % par rapport à celui enregistré à la même époque de l'année précédente. À partir des éléments connus à ce jour, nous prévoyons une activité plutôt stable (à périmètre équivalent) par rapport à celle de l'exercice 2024. Par ailleurs, nous poursuivons le processus d'intégration au sein du groupe Spie batignolles. La solide expérience de ce dernier et ses investissements d'avenir viennent enrichir les expertises déjà présentes au sein du Groupe, pour permettre une approche plus globale et complémentaire des projets.

____________________________________

À propos du Groupe ETPO : Le cœur de métier du Groupe ETPO qui a réalisé un chiffre d ‘affaires de 253 M€ en 2024 est la construction (Travaux maritimes ou fluviaux et travaux sous-marins – Ouvrages d'art, génie civil et travaux spéciaux - Bâtiment). Avec 700 collaborateurs, le Groupe est présent principalement en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Afrique et au Canada. Le Groupe est coté sur Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR0000066219 – Mnémo : INFE Depuis janvier 2024, le Groupe est contrôlé majoritairement par le Groupe Spie batignolles SAS. Site internet https://www.groupe-etpo.fr/ Contact : contact.cife@etpo.fr

À propos du Groupe Spie batignolles : Spie batignolles qui a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros en 2024 est un acteur majeur dans les métiers du bâtiment, des infrastructures et des services. Il opère sur 6 grands domaines d'expertise : la construction, le génie civil/les fondations, l'énergie, les travaux publics, l'immobilier et les aménagements paysagers et environnementaux. Spie batignolles a notamment comme références des projets emblématiques tels que la rénovation de la Maison de la Radio, le centre de recherche EDF Saclay, ITER, le palais des congrès du Havre, des chantiers autoroutiers A75, A61, A62, A9, A480, de chaussées aéronautiques (Abidjan en Côte d'Ivoire, Lyon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Perpignan), l'Institut MGEN de Le Verrière, le TGI de Strasbourg, la liaison ferroviaire Lyon-Turin ou encore les travaux engagés dans le cadre du Grand Paris. Le Groupe réalise également des interventions de proximité, en entretien et en maintenance sur l'ensemble du territoire national via un réseau d'agences dédiées. Spie batignolles se positionne sur ses marchés en leader de la « relation client » et développe une politique d'offres partenariales différenciantes. Spie batignolles emploie 9.000 collaborateurs et dispose de 188 implantations en France et 10 à l'international, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Spie batignolles s'est donné les moyens de conduire son développement en toute indépendance. Depuis septembre 2003, le Groupe est contrôlé majoritairement par ses dirigeants et salariés, avec l'appui de Tikehau et de EMZ. – www.spiebatignolles.fr

Définition des indicateurs

EBITDA : Résultat avant résultat financier, charge d'impôts société et dépréciations et amortissements

Résultat opérationnel : correspond à l'EBIT soit le Résultat avant résultat financier et charge d'impôts société

Endettement financier net : Ensemble des dettes financières moins trésoreri e